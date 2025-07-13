Зеленский: Украина готовит новые дальнобойные удары
- 13.07.2025, 22:39
ВСУ будут жестко отвечать на каждую атаку оккупантов.
Украинские подразделения продолжат уничтожать оккупанта и делать все, чтобы перенести войну на территорию РФ. В частности, готовятся новые дальнобойные удары.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
«Наши подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары», — сказал глава государства.
Также он добавил, что Украина будет отвечать «неизменно жестко и на каждый российский удар по украинцам».
«В частности, главком (Александр Сырский — ред.) доложил о вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые унесли жизнь годовалого мальчика на Херсонщине», — проинформировал Зеленский.