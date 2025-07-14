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В британском аэропорту разбился самолет

  • 14.07.2025, 3:44
В британском аэропорту разбился самолет

Видеофакт.

В воскресенье, 13 июля, в британском аэропорту «Саутенд» разбился небольшой самолет, инцидент уже привел к отмене ряда рейсов из аэропорта.

Об этом сообщает полиция Эссекса, передает «Европейская правда».

По данным правоохранителей, сообщение о крушении самолета длиной около 12 метров поступило незадолго до 16:00.

На кадрах с места происшествия, обнародованных в соцсетях, видно густое черное облако дыма. Один из свидетелей сообщил, что наблюдал «огненный шар» в момент аварии.

Для реагирования на чрезвычайную ситуацию были направлены четыре пожарные бригады, в том числе внедорожники, а также четыре машины скорой помощи и столько же автомобилей экстренного реагирования. На месте работает воздушная скорая помощь.

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