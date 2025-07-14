В британском аэропорту разбился самолет
- 14.07.2025, 3:44
Видеофакт.
В воскресенье, 13 июля, в британском аэропорту «Саутенд» разбился небольшой самолет, инцидент уже привел к отмене ряда рейсов из аэропорта.
Об этом сообщает полиция Эссекса, передает «Европейская правда».
По данным правоохранителей, сообщение о крушении самолета длиной около 12 метров поступило незадолго до 16:00.
На кадрах с места происшествия, обнародованных в соцсетях, видно густое черное облако дыма. Один из свидетелей сообщил, что наблюдал «огненный шар» в момент аварии.
Для реагирования на чрезвычайную ситуацию были направлены четыре пожарные бригады, в том числе внедорожники, а также четыре машины скорой помощи и столько же автомобилей экстренного реагирования. На месте работает воздушная скорая помощь.
BREAKING: Business jet crashes at London Southend Airport, no word on casualties https://t.co/bWgUMnFAhr— BNO News (@BNONews) July 13, 2025