Археологи обнаружили гигантские ботинки времен Римской империи
- 14.07.2025, 5:30
49-й размер.
На северных окраинах Римской империи, похоже, на страже стояла небольшая группа гигантов – по крайней мере, если судить по размеру их обуви.
Такое предполоение сделала Элизабет Грин, доцент кафедры классических наук Университета Западного Онтарио и специалист по обуви Благотворительного фонда Виндоланда, пишет Iflscience.
Виндоланд - это форт на Адриановом валу, на севере Англии, недалеко от того, что когда-то было границей между римской Британией и дикой Каледонией.
Издание отметило, что теперь стена-граница полностью находится на территории Англии, но она хранит богатство археологических сокровищ, связанных с римскими пограничниками.
Например, недавно на Адриановом валу археологи обнаружили первые несколько гигантских ботинок. В общей сложности там было обнаружено около 5000 пар кожаной обуви — мужской, женской, детской, солдатской и гражданской; от летних сандалий до прочных ботинок.
В новейшей коллекции находок 32 пары обуви, и они отличаются от остальных. В буквальном смысле: восемь пар обуви были найдены с подошвами длиной более 30 см, что соответствует 45-му размеру. Самый большой экземпляр в коллекции, являющийся рекордсменом, имеет длину 32,6 см - это 49-й размер.