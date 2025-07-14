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«Челси» разгромил ПСЖ в финале клубного чемпионата мира

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  • 14.07.2025, 7:32
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«Челси» разгромил ПСЖ в финале клубного чемпионата мира
Фото: Getty Images

Матч закончился потасовкой.

В США завершился финал клубного чемпионата мира. В нем «Челси» обыграл ПСЖ (3:0).

Лондонцы открыли счет уже к 20-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник Коул Палмер. Спустя 10 минут англичанин оформил дубль. До разгрома дело довел Жоао Педро, который забил под занавес первого тайма.

Во втором тайме игроки французской команды создали несколько опасных моментов, но реализовать их так и не смогли.

После матча главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ударил нападающего английского «Челси» Жоао Педро. После этого между футболистами обеих команд завязалась небольшая потасовка.

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