Доллар в ожидании важного решения 14.07.2025, 7:42

2,516

Чего ждать белорусам?

Вся прошлая неделя на белорусском валютном рынке прошла в удлинённом варианте за счет одного добавленного рабочего дня. И именно в субботу, 12 июля, обменный курс доллара США минимально восстановился после почти пятидневного снижения. Как поведут себя доллар и другие валюты в ближайшую неделю, рассказывает myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе.

Годовой минимум по доллару

Закончилась неделя с курсом доллара на белорусских торгах USD/BYN 2,9302. Накануне, в пятницу, 11 июля, курс доллара снижался до годового минимума в USD/BYN 2,9274. Общее снижение курса за неделю составило -1,20%, к началу года -15,64%. Объём торгов за длинную торговую неделю тем не менее оказался ниже среднего.

Российский рубль на белорусском валютном рынке за тот же период также оказался в минусе и за прошлую неделю потерял -0,84%. Курс закрытия торгов в субботу 12 июля составил RUB/BYN 3,7402 за 100 российских рублей. Объём торгов на среднем за текущий год уровне.

Валютная корзина Национального банка таким образом находится вблизи минимальных значений за 2025 год и по итогам торгов прошлой недели индекс корзины снизился до 0,1759 пунктов.

Это свидетельствует в пользу того, что белорусский рубль, как и его российский коллега, доминируют на внутреннем валютном рынке в ущерб основным иностранным валютам доллару США и евро.

В ожидании заявления Трампа

На российском финансовом рынке обменный курс доллара США снижался в пятницу до USD/RUB 77,55. Причиной такой просадки доллара на российском рынке стали опасения держателей долларовых счетов в дальнейшем расширении санкционного давления на Россию, о чём много говорилось от внешних источников в первой декаде июля. Есть опасения, что именно об этом может пойти речь на анонсированном Дональдом Трампом важном заявлении по поводу России в понедельник, 14 июля.

На этом фоне держатели иностранной валюты, особенно на внешних счетах, активно переходили в рублёвую ликвидность, которая при сохраняющихся депозитных ставках около 20,0% остаётся весьма привлекательной. В том случае, если завяленное Трампом объявление станет маловыразительным, не исключено дальнейшее укрепление российского рубля на внутреннем рынке.

По крайней мере, предложение доллара на рынке не снижается (по итогам июня объём предложения вырос на 3%, а спрос снизился до 20 млрд долларов против 35 млрд годом ранее), следовательно рублю в ближайшей перспективе ничего не угрожает.

Кроме этого, поддержку российской валюте оказывает мировой рынок, на котором цена нефти марки Brent уверенно закрепилась выше 70,0 долларов за баррель. И это происходит, несмотря на объявленное ОРЕС+ повышение уровня мировой добычи «чёрного золота».

Да и натуральное золото также возвращается к стадии роста после почти двухмесячной передышки. Фьючерс на золото к окончанию прошлой недели вернулся к значениям в 3380 USD/Oz с хорошей перспективой дальнейшего роста. Обеспечивает эту перспективу очередной демарш Дональда Трампа в его тарифном противостоянии «Трамп vs все» и высокая волатильность, вернувшаяся на мировой рынок.

Таким образом с учётом сказанного в начале этой недели можно ожидать некоторого движения курса доллара вверх/вниз около текущих значений. В том случае, если на внешнем контуре не возникает перспектив масштабного изменения текущего статус-кво, курс доллара вновь может вернуться к снижению на белорусском валютном рынке. Вполне можно допустить, что в этом снижении доллара протестирует цену в USD/BYN 2,900.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com