«У меня крик души» 1 14.07.2025, 7:54

2,588

Белорусы озвучили свои претензии к властям.

На что жалуются белорусы? Список собрал сайт BGmedia.

Массовый банковский сбой вывел белорусов из себя

Тысячи клиентов «Беларусбанка», «Белагропромбанка» и «Белинвестбанка» 9 июля столкнулись с масштабным сбоем, из-за которого баланс на их счетах был отрицательным. Проблему устранили ночью 10 июля, но обещали гораздо раньше. Но весь вчерашний день некоторые белорусы испытывали трудности с оплатой товаров и услуг, что стало причиной неудобств. Они записывали видео в TikTok и рассказывали об этом.

«Пошли в магазин, набрали тележку продуктов, пошли на кассу самообслуживания, взяли пакеты. Ну и там как идет — сразу пробиваешь, складываешь в пакеты. Мы эти все продукты пробили, сложили в пакеты, давай расплачиваться — недостаточно средств. Я такая: в смысле? Не поняла. Думаю, ну, какой-то сбой, потому что знаю, что деньги 100% на карте есть. Недостаточно средств. Я, девочки, открываю свое приложение, смотрю — минус 700 рублей. Господи, меня как начало трясти», — рассказала в TikTok Елена.

В комментариях под другим видео белорус рассказал, что из-за этой ситуации застрял на заправке и не попал на собеседование: «С 12 часов стою на заправке. Заправился, пошел платить — и минус 600 рублей. Что делать — ума не приложу, на собеседование опоздал. Работы, считай, лишился, а все потому, что доверял банкам нашим и наличными не пользовался. Все, теперь все карты под запретом будут для всей семьи — только наличные».

Белорусы на себе почувствовали, насколько хрупкой может быть финансовая система даже без участия хакеров или санкций. Один сбой — и ты уже не знаешь, сколько у тебя денег, можешь ли купить еду или заправить машину. Более подробно об этой проблеме BGmedia рассказывало в тексте по ссылке.

Белорусы продолжают жаловаться на качество связи от мобильных операторов

Белоруска, которая живет в деревне Жилихово Копыльского района Минской области пожаловалась в TikTok, что в ее деревне мобильная связь от МТС «не работает совсем»:

«Невозможно разговаривать по телефону, до родителей невозможно дозвониться — постоянно сбой связи, нет сети. Вот я сейчас нахожусь в деревне, “сотовые данные” включены, а связи нет, и мне позвонить никто не может. А чтобы мне из деревни кому-нибудь позвонить, мне нужно найти одно место, встать на стул и найти связь. При том что связь раньше была нормальная. А про интернет я вообще молчу — здесь его нет».

Похожие проблемы и у другого белоруса. В его деревне тоже почти нет связи. Он говорит, что для интернета использует МТС, а для звонков — А1. И вот с переменным успехом у него иногда получается выходить на связь. Он звонил в техподдержку МТС и остался в шоке от того, как с ним общались и что предлагали.

В комментариях под этими видео белорусы обратили внимание, что такие проблемы испытывают абоненты и других операторов связи:

«Это называется покрытие 90% территории. Но такое впечатление, что все население проживает на оставшихся 10% территории»;

«Брестская область, Дрогичинский район. Связь отвратительная. Легче докричаться, чем дозвониться. Хочу перейти на А1. Как думаете, стоит?»;

«Лайф в центре города не ловит, а вы про деревню»;

«У всех операторов такая проблема, поговорить невозможно»;

«Я вообще молчу, что мы 6 км от города Гомеля живем, и связь отвратительная».

К хирургу в поликлинике Минска выстроилась очередь из нескольких десятков человек

В поликлинике №26 Минска к врачу-хирургу выстроилась очередь из нескольких десятков человек. Один из пациентов выложил видео в TikTok, а потом удалил его. На видео он показывает очередь в кабинет врача, в которой стоит более 20 человек.

В комментариях под видео белорусы рассказывали о проблемах с врачами в их городах и жалели медиков:

«Может, стоит задуматься, какая нагрузка у хирурга. Если ему на ставку положено, допустим, 30 человек, а примет 50 и, поверьте, никто ему не оплатит. А врачам приходится работать. Врачей не хватает, и это не вина врачей»;

«А вы считаете, что медработники в отпуск не должны ходить? Или только зимой? Так вы и зимой из поликлиник не вылазите»;

«Я не понимаю, в чем проблема сходить в платную? Либо бесплатно и долго ждешь, либо платно и не ждешь»;

«У нас в Фаниполе еще больше»;

«У нас в Копыле то же самое, и не только к хирургу, к стоматологу вообще очередь надо на улице с ночи занимать, и даже не факт, что попадешь».

Минчане жалуются на неприятный запах по всему городу

С вечера 7 июля минчане массово жалуются на неприятный запах, который ощущался в разных частях города. В соцсетях люди сравнивают его с канализационным и гадают, что могло стать источником.

Жалобы приходили из разных мест: Серебрянка, Восток, Немига, Шабаны, Зеленый Луг, район Партизанского проспекта:

«Я ходила час по квартире и искала, что воняет. Пока до меня дошло, что на улице»;

«В Зеленом Луге пахло дохлыми крысами. 100%. Не спрашивайте, откуда я знаю этот запах»;

«Удобряют поля вокруг Минска»;

«А я сандалики детей разглядывала»;

«Привыкайте. Вокруг поля. Летом это стандартное дело».

Главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк пояснил госагентству «Минск-Новости», что ощущение неприятного запаха можно связать с присутствием в атмосферном воздухе смеси различных соединений от источников, расположенных на данной местности, а также комплексом метеорологических характеристик, рельефом местности и другими факторами, влияющими на перенос, рассеивание и трансформацию химических соединений в воздухе.

Выпускницу медвуза отправили на отработку в деревню на 5 лет

«У меня крик души. Мне 24, и меня отправили в деревню. На пять лет. Это целевое…» — с этих слов начинается видео молодой докторки из Барановичей, которое, к слову, уже удалено. Причины удаления нам не известны, но есть догадки.

В ролике девушка со слезами на глазах рассказывает о том, как в 17 лет, по настоянию родителей и «для гарантированного поступления», она пошла учиться по целевому направлению. Сейчас — спустя шесть лет учебы — ей предстоит отработать пять лет в сельской амбулатории, в одиночестве, без поддержки и инфраструктуры. И отказаться от этого невозможно.

Жители деревни Добрый Бор пожаловались на магазин. Чиновники моментально отреагировали и все исправили, а пропагандисты «наехали» на них

Семья белорусов обратилась через TikTok к властям Барановичского района с просьбой решить проблему с магазином в деревне Добрый Бор. По словам пары, хотя магазин и работает, там почти ничего нет — полки пустые, не найти даже молока, сахара и мороженого.

Чиновники отреагировали на завирусившееся видео и приехали в этот магазин. Перед их визитом в нем резко появились все необходимые продукты и в большом количестве. А районная газета «Наш край» и вовсе написала, что семья не была в этом магазине, поэтому видео верить не стоит. В ответ их высмеяли и местные жители, и авторы ролика, потому что госжурналисты откровенно солгали.

Вскоре в магазин в деревне Добрый Бор наведались пропагандисты с телеканала ОНТ. И сняли свой сюжет о том, что проблему придумали. Они поговорили с местными жителями, которые всем довольны. А также показали барановичского прокурора, который пригрозил ответственностью за распространение недостоверной информации.

Авторы ролика довольны тем, что на их обращение были вынуждены отреагировать чиновники. Теперь в магазине появились все необходимые продукты. Слова благодарности им пишут не только жители Доброго Бора, но и соседних деревень.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com