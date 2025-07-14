закрыть
14 июля 2025, понедельник, 8:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп сделал мощное заявление о поставках Patriot для Украины

  • 14.07.2025, 7:58
  • 1,932
Трамп сделал мощное заявление о поставках Patriot для Украины
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Поставки оплатит ЕС.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что отправит в Украину ракеты к ЗРК Patriot, подчеркнув, что они необходимы для защиты страны.

«Я ещё не договорился о количестве, но у них будут некоторые, потому что им нужна защита. Но Европейский союз платит за это. Мы ничего за это не платим. Но мы отправим, это будет бизнес для нас. И мы отправим им Patriot, которые им срочно нужны», — сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста о том, поставят ли США Украине дополнительные ракеты для Украины.

Как пишет Reuters, при этом Трамп выразил недовольство действиями российского лидера Владимира Путина.

«Мы отправим им Patriot, в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих. Он говорит красиво, а вечером бомбит всех. Но тут есть небольшая проблема. Мне это не нравится», — заявил Трамп.

Он отметил, что США планируют поставить Украине различные образцы высокотехнологичной военной техники.

«Они будут платить нам за это 100%, и мы этого хотим», — сказал он.

При этом он заявил, что Европейский союз возместит Соединённым Штатам стоимость этих поставок. По его словам, на этой неделе он планирует встретиться с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить Украину и другие вопросы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников