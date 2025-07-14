Трамп сделал мощное заявление о поставках Patriot для Украины 14.07.2025, 7:58

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Поставки оплатит ЕС.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что отправит в Украину ракеты к ЗРК Patriot, подчеркнув, что они необходимы для защиты страны.

«Я ещё не договорился о количестве, но у них будут некоторые, потому что им нужна защита. Но Европейский союз платит за это. Мы ничего за это не платим. Но мы отправим, это будет бизнес для нас. И мы отправим им Patriot, которые им срочно нужны», — сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста о том, поставят ли США Украине дополнительные ракеты для Украины.

Как пишет Reuters, при этом Трамп выразил недовольство действиями российского лидера Владимира Путина.

«Мы отправим им Patriot, в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих. Он говорит красиво, а вечером бомбит всех. Но тут есть небольшая проблема. Мне это не нравится», — заявил Трамп.

Он отметил, что США планируют поставить Украине различные образцы высокотехнологичной военной техники.

«Они будут платить нам за это 100%, и мы этого хотим», — сказал он.

При этом он заявил, что Европейский союз возместит Соединённым Штатам стоимость этих поставок. По его словам, на этой неделе он планирует встретиться с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить Украину и другие вопросы.

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