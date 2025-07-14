Когда в Беларуси будет как в Турции? 14.07.2025, 8:08

Ответ ученого.

В будущем среднегодовая температура воздуха в Беларуси может достичь показателей, характерных для стран Средиземноморья, например, Турции. Об этом рассказал в эфире госТВ руководитель Института природопользования НАН Сергея Лысенко.

Спикер отметил, что «в связи с изменением климата сама климатическая норма тоже меняется».

— Мы ради интереса посмотрели метеорологические данные за последние десятилетия. И оказалось, что такая ситуация, которая была в этом году, — прохладный достаточно май, не очень теплый июнь и повышенное количество осадков — встречается в Беларуси примерно раз в 10 лет. Аналогичная ситуация — холодный май и прохладный июнь — была в 2009 году. Осадки стали более интенсивными на 20−30%, а продолжительность выпадения осадков сократилась примерно на такую же величину. То есть осадков больше не стало, но они стали более интенсивными и выпадают за более короткое время

Сергей Лысенко отметил, что специалисты наблюдают «взрывной рост температуры».

— Еще никогда температура земли не росла с такой скоростью. Буквально за несколько десятков лет температура возросла более чем на градус. Если выбросы парниковых газов не будут сокращаться, будут с такой же интенсивностью увеличиваться, то температура в Беларуси к концу столетия будет около 12 градусов по среднегодовой температуре. Это как сейчас, допустим, в Турции. Естественно, это будет сопровождаться и увеличением различного рода экстремальности климата: и шквалистый ветер, и град, и ураган. Это две ветви одного и того же процесса, — предупредил директор Института природопользования НАН.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com