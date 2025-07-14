ВСУ ликвидировали оккупантов, убивших украинского ребенка 14.07.2025, 8:17

Военных преступников выследили в Голой Пристани.

Силам беспилотных систем ВСУ удалось отомстить за младенца Дмитрия, убитого оккупантами в селе Правдино Херсонской области. Подразделение операторов дронов оккупантов выследили в Голой Пристани, те базировались в пятиэтажном нежилом здании. В одно из окон украинские операторы БПЛА отправили пять FPV-дронов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

«Операторы дронов, причастные к смерти ребенка, уничтожены. Отомстим каждому, кто пришел сюда сеять смерть», — пообещали в ВСУ.

Вышеуказанный БПЛА «Молния» имеет боевой вес в 10 кг и способен нести 3–5 кг взрывчатки, мину «ТМ-62». Летательный аппарат способен действовать на расстоянии до 40 км со скоростью до 90 км/час.

«Молния» куда менее эффективна, чем Shahed или «Ланцет», но в то же время более дешевая — 300 долларов, существуют версии с одним или двумя двигателями.

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