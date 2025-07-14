В Z-СМИ — тревога 1 Дмитрий Петров

14.07.2025, 8:23

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Вскрыта крамола.

Гнусное лицемерие. Подлая ложь. Злорадное насилие. Торжествующее мракобесие. Наглое воровство. Вот подлинные «традиционные ценности» нынешней РФ. Они бы не стоили разговора, если б не лишали общество последних надежд миновать кровавый бордель, куда его тащит Кремль.

В Z-СМИ — тревога. Вскрыта крамола. И не где-то! А в Летней школе на базе Института ядерных исследований в Дубне. Выявлены враги «традиционных ценностей» — «леворадикалы и противники СВО», участники «сборов террористов» и авторы «писем против СВО». В заявке в Фонд президентских грантов (ну и смекалка!), они не указали «Мастерскую критической теории», устроенную вместе с «антироссийским сообществом Post-Marxist Studies и ЛГБТ-активом».

«Критическая теория, — считают мракобесы, – основная концепция западных леворадикалов». В ее основе убеждение, что в обществе, культуре и мире есть скрытые, «угнетающие какую-либо социальную группу закономерности, и их надо найти».

Теорию винят за место рождения — круг «близких к троцкизму» ученых. За «освоение европейской философии 1960-1970-х». «Мессианских идей Америки». Она, мол, внесла в академию гендерные и феминистские штудии. А те-де отвергают «научность» в угоду женскому восприятию», «отрицают биологический пол», и провозглашают, что «мужчину, считающего себя женщиной, так и надо воспринимать».

Резонный вопрос — а как, как еще? Для мракобесов — конечно, мужчиной! И не воспринимать, а сурово лечить! А коли не скрывает свое открытие — сажать. За пропаганду ЛГБТ.

Сколько натыкано в эту «пропаганду» крючкотворских перьев! Сколько людей, изданий и издательств преследуют! Не говоря уж о том, что гомосексуальные отношения неустанно клеймят «безнравственными», «противоестественными» и «попирающими традиционные ценности».

Но чего стоят официальные нравственность и ценности, если, преследуя людей за их выбор, власти признают — сексуальное насилие в России, и не только в местах заключения, но и в детских лагерях, городах и селах — норма. И чиновники так его и принимают. Насилие — норма.

А Z-СМИ день за днем о ней пишут. Мол, там пойман такой-то, а сям – такие-то. Ну, пойманы. И что? Сексуальное насилие стало обыденностью и повседневностью. И ему не мешают ни действия полиции, ни реакция родителей.

Пока подростки насилуют мальчика под Красноярском, его отец воюет в Украине. А «герои» в тылу насилуют детей. Не всегда мальчиков. В Пермском крае бывший наемник из «Вагнера» пытался изнасиловать внучку соседа. Та приехала на каникулы. «Герой» пригласил ее к себе, напоил алкоголем и пытался изнасиловать. Девочка смогла убежать и позвонить в полицию. Что? Насилие над девочками, принятое в среде «ветеранов», вписано в госреестр посконных ценностей? Нет. Там — т. е. в указе № 809 – «высокие нравственные идеалы» и »крепкая семья».

Российская семья образцовая

Толки о рождаемости, выплатах беременным школьницам, абортах и разводах в z-СМИ — общее место. Если о жертвах тайных абортов данных пока нет, то о разводах она доступна. И рекорд тут поставила цитадель «традиционных ценностей» — Чечня. Там разводятся в три раза чаще, чем женятся. По данным за 2025 год в брак вступили 312 пар, развелись — 965.

Разводы шоу- и просто бизнесменов, видных политиков, важных чиновников и обычных граждан скрепные моралисты ругают на чем свет стоит, мечтая ограничить (а лучше — запретить) их законодательно. Об этом рассуждают в СМИ демагоги, а в Думе — думаки. Зачем? Чтоб население следовало выдуманной «идеологами» ценности традиционной семьи.

Но пока самые буйные требуют «разводы — не то что аборты!» — запретить (нельзя и все; женился — так и живи до смерти; раньше надо было думать)», а «за блуд — костер», просто россияне решают вопросы брака сами — следуя своим традиционным ценностям.

Они убивают. Порой — просто жен. Бывает — девушек. А случается — сперва жен, а уж потом — любовниц.

Тут им от души помогают гостьи Общественной палаты, выпускающие рэпы, где создается образ современной россиянки — сторонницы подлинных ценностей: Yes, I′m abad bitch, man // Я люблю жирный член… И само-собой — за деньги, да!

То есть — тоже сами, посильно — россияне жестоко попирают еще одну свою данную в указе, и, возможно, самую смешную «традиционную ценность» — приоритет духовного над материальным. Утверждая реальную ценность, явленную в мудрости народной — казна на поживу дана.

Время — бедам, да нажиток — чинам

Так гласит еще одна народная мудрость. Это про всех, гребущих лопатой от войны — мамани родной. Их считать — время терять. Да и «качественные» СМИ, и телеграм, и YouTube-каналы — и z-фрики, и вольные — это делают день за днем. Вот просто навскидку — строй героев недавних дней.

Замминистра обороны, действительному госсоветнику 1 класса (это генерал армии) Иванову дали 13 лет за растрату в особо крупном размере и легализацию преступных доходов.

Замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Арсланову — 17 лет за мошенничество и взятки и (он украл 6,7 млрд рублей поставляя на фронт радиостанции). Недавно замглавы Росгвардии генерал-полковник Стригунов позировал с большой Z на полосатой ленте и при медалях, а теперь сидит в Лефортово, обвиненный в хищениях при постройке полигона. Губернатору Курской области Смирнову, арестованному 16 апреля по делу о воровстве средств, выделенных на оборону границы, продлили содержание под стражей. А снятый с должности министр транспорта за то же, за что сидит Смирнов, Старовойт, найден мертвым. Самоубился.

Скрепы — в землю

Все это z-медиа как бы даже горделиво именуют «борьбой с коррупцией», а большинство населения — ехидно — «раскулачиванием». Оно понимает: грабят — его. Насилуют — его. Лгут — ему. Гонят на убой в Украину – опять его, вон один Собянин сто тысяч. Но сидит, тупо похихикивая и похрюкивая в кулачок. Возможно, ощущая — конец будет. Но — не мирный и благополучный. А лютый, горький и кровавый. И большинству от него ни скрыться, ни спрятаться.

Но есть и меньшинство. Оно готовит этот конец. Его обыскивают, хватают, судят, сажают. По одному и группами. За борьбу с системой, что ржавыми от лжи и крови скрепами насилует страну. А та на глазах разлагается. В ней нет и не будет железобетонного единства, как ни хлопочут и ни лепечут хозяева порочной и позорной системы РФ.

Как сказал в последнем слове на суде математик-анархист Азат Мифтахов, «даже в эти темные времена мы видим людей, которые… рискуя свободой и жизнью, своими действиями пробуждают совесть нашего общества, дефицит которой мы остро ощущаем, а их стойкость до самого конца становится примером».

Возможно, исцеление здесь.

Дмитрий Петров, The Moscow Times

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