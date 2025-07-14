Лукашенко утвердил анекдотичный закон о картошке 7 14.07.2025, 8:34

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Продовольственный дефицит решили запретить.

Лукашенко одобрил законопроект, предложенный «депутатами», о наказании оптовиков и ретейлеров за не поставку и отсутствие в межсезонный период на прилавках плодоовощной продукции.

Стимулом по этому документу должны стать штрафы.

Как сообщается, нерадивые торговцы будут нести административную ответственность за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции в виде штрафов. Они составят от 5 до 200 базовых величин. По нынешнему курсу это 70-2,9 тыс. долларов

Соответствующий законопроект ранее, 23 июня, был утвержден так называемыми депутатами. Право составлять протоколы об административных правонарушениях по нему предоставлено «уполномоченным должностным лицам сельских, сельских, поселковых, районных, городских и областных исполнительных комитетов, администраций районов в городах, органов Комитета государственного контроля, органов Министерства антимонопольного регулирования и торговли».

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