Названо имя виновника остановки американской помощи Украине 4 14.07.2025, 8:43

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Дональд Трамп не был проинформирован о решении Пентагона.

Американская военная помощь Украине была приостановлена на основании записки замминистра обороны США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В своей записке Элбридж Колби обратил внимание на критически низкий уровень запасов вооружения в Минобороны и подчеркнул необходимость сосредоточить ресурсы на защите национальных интересов страны.

Отдельно он подчеркнул важность переориентации американских военных возможностей на сдерживание Китая.

Хотя записка не содержала прямого указания остановить помощь Киеву, она стала одним из ключевых факторов, повлиявших на такое решение.

Позже оказалось, что президент США Дональд Трамп не был проинформирован о намерениях Пентагона прекратить поставки оружия Украине.

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