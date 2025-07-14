Путин в разговоре с Трампом анонсировал новое наступление

Путин в разговоре с Трампом анонсировал новое наступление4
- 14.07.2025, 8:58
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В течение 60 дней.
Российский диктатор Владимир Путин в ближайшие 60 дней намерен активизировать усилия по полному захвату областей Украины, в которых его войска сохраняют позиции, пишет Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, войска РФ намерены выйти на административные границы регионов, частично подконтрольных оккупантам.
Во время телефонного звонка Путина и президента США Дональда Трампа 3 июля глава Кремля четко дал понять, что планирует эскалацию войны в Украине.
«Он хочет забрать всю территорию [Украины]», — сказал Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону вскоре после разговора с Путиным, сообщили источники Axios.
Именно результаты разговора с диктатором подтолкнули Трампа к решению о поставках Украине нового оружия, включительно с вооружением для наступления и дальнобойными ракетами, о чем, как ожидается, президент США объявит 14 июля.