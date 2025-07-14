Как живет минский сварщик, который выиграл три миллиона рублей 8 14.07.2025, 9:01

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Себе он купил только рубашку и джинсы.

В начале февраля Владимир стал владельцем крупнейшего выигрыша за последние несколько лет — трех миллионов рублей. На эти деньги вместе с ним претендовали более 376 тысяч человек. Как он живет теперь, узнал onliner.by.

О простом сварщике из Минска Владимире тысячи людей узнали в феврале этого года. Для этого всего-то понадобилось стать обладателем крупнейшего за последние несколько лет выигрыша.

Многим было интересно, как Владимир распорядится такими деньгами. Вот как он ответил на этот вопрос в первом интервью: «Выигранными деньгами я поделюсь в первую очередь с семьей: мамой, дочкой, двумя сестрами, двоюродными. Еще у меня есть внук, ему 3 годика, — планировал и без выигрыша подарить ему электрическую машинку. Возможно, открою ему счет до совершеннолетия, например, чтобы были деньги на учебу».

Каких-то особых личных «хотелок» у Владимира не было, разве что поехать летом в отпуск на Байкал. Кстати, несмотря на обретенный статус миллионера, мужчина не планировал бросать работу на стройке. С улыбкой говорил, что одному сидеть дома не вариант, так можно с ума сойти. Изменилось ли что-то за полгода?

— С работы я не ушел, тружусь. Из выигранных денег уже потратил около половины. Купил дом дочке, как и обещал, подарил квартиру сестре. Если честно, то себе купил новые джинсы и рубашку. И все! — смеется миллионер.

По словам мужчины, с просьбами дать в долг к нему практически не обращаются. Разве что по-соседски недавно попросили на зубы, но постепенно сумму возвращают.

Еще в первом интервью журналисты интересовались: не боится ли белорус чрезмерного внимания от незнакомцев? Тогда Владимир был уверен, что наши люди слишком интеллигентны, чтобы подойти на улице. Так и вышло: ни разу никто знакомиться не подходил.

— Даже обидно! — улыбается мужчина. — Бывает, что на работе, когда с объекта на объект переезжаем, меня могут подкалывать, мол, «миллионер на стройке». Сам же я как жил в тещиной квартире, так и живу, желания переехать не появилось. Пока занимаюсь реконструкцией родительского дома, там море работы. Отпуск в августе, наверное, там и проведу.

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