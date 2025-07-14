«Реально ли выжить на рублей 300−400 одному человеку?» 2 14.07.2025, 9:23

Белоруска спросила, сколько минчане тратят в месяц на продукты.

Белоруска в Threads спросила, реально ли в Минске выжить, тратя на продукты «рублей 300−400» на одного человека. Мнения пользователей соцсети разделились, заметило «Зеркало».

«Минск, кто сколько тратит на продукты питания в месяц? Реально ли выжить на рублей 300−400 одному человеку?», — написала девушка.

В комментариях пользователи ответили девушке и поделились своими тратами на продукты в месяц:

«Если только выжить, но не жить. Я и сын 10 лет — на продукты уходит 1500», — irina_fedorzova.

«Я живу одна, в среднем 100 рублей — продукты в магазине и 100 рублей — овощи, ягоды на рынке. Итого — неделя 200 рублей, это если все по-простому», — elenailyashevich.

«Легко. Просто надо снизить запросы по качеству продуктов. И по разнообразию. И ценовой категории», — kazuarishe.

«Жуйте макарошки с сосисой по акции, короче», — reapersith.

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