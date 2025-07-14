Единственное спасение Путина 1 Александр Кочетков

14.07.2025, 9:40

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Фото: Getty Images

О чем можно договариваться с бешеным животным?

Дональд Трамп анонсировал очередное «мощное высказывание» в адрес России и Путина в понедельник.

Да-да, грозные заявления и забавные постеры на офсайте Белого Дома – это их все. Проблема в том, что Трамп и большинство из его окружения совершенно не понимают природы того, с чем они пытаются договориться и взаимодействовать.

Трамп искренне убежден, что проклятые демократы, обамы-байдены всевозможные, поддержали Майдан-2014 с безумным намерением принять Украину в НАТО, и таким образом подвинуть границы НАТО вплотную к РФ. Тогда патриот РФ Путин был просто вынужден защищаться против этого недружественного намерения и противодействовать опасному плану демократов и их приспешников из ЕС в виде военного покорения Украины.

А Трамп, если бы он был тогда президентом, сразу отрицал бы потенциальное вступление Украины в НАТО, причина беспокойства Путина бы исчерпалась, и вторжение России в Украину не произошло. Бинго! Или hole-in-one, как говорят в гольфе.

Соответственно, как только Трамп снимет угрозу от Украины (!) относительно НАТО и возвращения аннексированных территорий, Путин сразу успокоится и прекратит войну. Потому что война – это плохо: гибнут люди, которые являются трудовым ресурсом, убыточна экономика, теряется главное – деньги. И именно поэтому Путин страшно не хочет навязанной ему войны и готов прекратить ее при первой возможности при более-менее приемлемых условиях.

И вот она – Нобелевская по миру! Заверните две: еще одна – за бомбовое умиротворение Ирана. Трамп же именно это твердит постоянно... А его не слышат. Потому что это – полная ерунда!

На самом деле, поехавший кукухой престарелый Путин имеет «миссию собирателя земли русской», и пока он будет эту миссию выполнять, Господь будет держать его живым, как святого – так его убедили деятели кремлевского православия. Украина – главное препятствие для этой «миссии», поэтому ее надо уничтожить как можно более жестоко, тогда другие постсоветские страны сами приползут сдаваться.

Кроме того, российская экономика и система управления – неэффективны для мирного времени, потому что находятся в антагонизме с главным идеологическим постулатом недоимперии, которым является падение в средневековье. Война оправдывает террор, который является главным фактором стабильности российской власти.

Если прекратить войну в Украине, то Путин развяжет еще одну – внутреннюю или внешнюю, иначе все российские проблемы выйдут наружу, и она начнет распадаться. Это не я так пропагандирую, это российские провластные аналитики утверждают.

То есть, для Путина война – это вовсе не горькая, но вынужденная необходимость, а главный залог стабильности его власти и физического существования.

Осознайте: наша смерть является для Путина условием жизни. И вот этот людоед послушает заявление Трампа, тяжело вздохнет и все прекратит? О чем можно договариваться с бешеным животным, которое само себя загнало в тупик? Его надо уничтожать – как можно скорее, не заморачиваясь гуманностью такого процесса.

Кстати, в оригинальном комиксе Супермен – очень мощный. Но эпитетом «очень умный» его никто никогда не оскорблял.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

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