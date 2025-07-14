Илья Шкурин: Время покажет, каким получится сезон для меня 14.07.2025, 10:01

Илья Шкурин

Белорусский форвард забил победный гол в матче за Суперкубок Польши.

Белорусский форвард варшавской «Легии» Илья Шкурин поделился ожиданиями от сезона, пишет «Трибуна».

Накануне футболист стал обладателем Суперкубка Польши. В матче с «Лехом» (2:1) белорус отметился победным голом.

– Я никого не покупаю для «Легии». Если клуб решит подписать кого-то нового, мне придется бороться на тренировках и показывать все, на что я способен.

Каким будет этот сезон для меня? Ничего не скажу, время покажет, – сказал Шкурин.

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