закрыть
14 июля 2025, понедельник, 12:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Смолевичском районе грабитель зашел в магазин и потребовал у кассира отдать ему все деньги

4
  • 14.07.2025, 10:19
  • 3,506
В Смолевичском районе грабитель зашел в магазин и потребовал у кассира отдать ему все деньги

Та отказала — мужчина ушел.

В Смолевичском районе задержали мужчину, который пытался ограбить магазин, пишет zerkalo.io.

На днях 25-летний мужчина пришел в один из сельмагов региона. Подойдя к кассе, сельчанин потребовал у кассира отдать ему все деньги.

Несмотря на угрозы, работница торгового объекта не послушала его и оттолкнула. В это время на крики женщины выбежала ее коллега. После этого мужчина ушел из сельмага, но вскоре был задержан.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников