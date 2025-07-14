В Смолевичском районе грабитель зашел в магазин и потребовал у кассира отдать ему все деньги 4 14.07.2025, 10:19

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Та отказала — мужчина ушел.

В Смолевичском районе задержали мужчину, который пытался ограбить магазин, пишет zerkalo.io.

На днях 25-летний мужчина пришел в один из сельмагов региона. Подойдя к кассе, сельчанин потребовал у кассира отдать ему все деньги.

Несмотря на угрозы, работница торгового объекта не послушала его и оттолкнула. В это время на крики женщины выбежала ее коллега. После этого мужчина ушел из сельмага, но вскоре был задержан.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело.

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