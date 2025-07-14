Евросоюз предупредил Трампа

Евросоюз предупредил Трампа1
- 14.07.2025, 10:51
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Брюссель готовит ответ на пошлины США.
Европейский Союз подготовил широкий список пошлин против США, который вступит в силу в случае, если переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом.
Об этом рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Il Messaggero.
«Готовый список европейских пошлин на 21 миллиард евро, к которому может быть добавлен второй», — сказал Таяни, рассказывая о возможном ответе на объявленные Дональдом Трампом пошлины против ЕС в размере 30%.
В то же время итальянский министр подчеркнул, что несмотря на готовность к жесткому ответу, европейские чиновники не оставляют попыток найти дипломатическое решение.
«[Европа должна реагировать] спокойно и хладнокровно. Она должна вести переговоры с высоко поднятой головой, зная, что в интересах всех избежать торговой войны. Европе нужна Америка, и наоборот», — сказал министр.
Анонсированные Трампом пошлины должны вступить в силу уже с 1 августа, но Таяни выразил оптимизм относительно возможности достижения соглашения.
«У нас есть две недели… Я уверен, что будет прогресс. Пошлины вредят всем, начиная с Соединенных Штатов. Если биржи падают, под угрозой оказываются пенсии и сбережения американцев», — сказал итальянский министр.