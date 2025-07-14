Непогода парализовала «Могилевхимволокно»
- 14.07.2025, 10:48
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На восстановление электроснабжения уйдет не меньше недели.
После ремонтных и восстановительных работ, связанных с обрушившейся стихией, без электроэнергии остается предприятие «Могилевхимволокно», сообщил министр энергетики Денис Мороз.
«Электроэнергия подана во все населенные пункты, доведена до каждого потребителя и промышленного предприятия, — подчеркнул он. — Исключением стало «Могилевхимволокно» — это самый тяжелый участок, там поврежден технологический токопровод».
По словам министра, «постепенно процессы запускаются».
«Вместе с тем без восстановления этого токопровода полноценный выход на режим работы завода затруднен, — сказал он. — В настоящий момент работают инженерный персонал, проектировщики, строители для того, чтобы найти техническое решение».
При этом, по утверждению Мороза, «в целом оно найдено» и уже реализуется.
Глава ведомства ожидает, что полное восстановление электроснабжения на предприятии займет «не менее недели».
Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский сообщал, что после прошедшего грозового фронта в ночь на 10 июля поступило 4,5 тыс. обращений за помощью.
По его словам, непогода «нанесла значительный ущерб 27 населенным пунктам».
В наиболее пострадавшем Могилеве (1,5 тыс. звонков от населения) было обесточено пять линий электропередачи напряжением 110 кВт. Из-за вышедшей из строя местной ТЭЦ-2 останавливалось «Могилевхимволокно» (более 90% акций принадлежит государству, входит в концерн «Белнефтехим»).
В тот же день падение дерева во время непогоды привело к гибели женщины в Могилеве, это произошло на реке Днепр. 32-летняя женщина вместе с супругом накануне вечером накануне приехала на рыбалку.
В Минлесхозе сообщали, что одним из наиболее пострадавших от непогоды стал Климовичский лесхоз (Могилевская область). Там пострадало около 300 гектаров леса, ситуация требует «проведения сплошных санрубок».