«Проснулся, а на карточке — минус» 4 14.07.2025, 11:00

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Белорусы ищут, где теперь хранить деньги.

Утром 9 июля многие белорусы обнаружили на своих банковских карточках отрицательные балансы. Причиной стал технический сбой в работе Банковского процессингового центра (БПЦ), который обслуживает транзакции в ряде крупных банков страны. Мы спросили наших читателей: «А у вас пропадали деньги с карточки?» и получили множество откликов, пишет ex-press.by.

По официальной информации, сбой уже устранен, и деньги всем клиентам вернули в полном объеме. Тем не менее инцидент вызвал бурную реакцию среди пользователей: кто-то потерял доступ к средствам на несколько часов, а кто-то — и на несколько суток.

Алексей:

— Мне пришло 100 рублей из ниоткуда. Подумал, кто-то из родных прислал, пошел в магазин, потратил немного, а потом деньги просто исчезли.

Марк:

— Это могла быть кибератака — просто не афишируют. У меня на карте без овердрафта почему-то появился минус — сначала 29 рублей, потом 40. А еще в БПЦ отвечали клиентам так, будто не при делах: мол «вам могли снять деньги судебные исполнители» или «вы расплачивались за границей». Ищу другие варианты хранения и получения денег...

Олег:

— Хорошие банки и хорошая страна. Люблю нашего президента: всегда все решается. У меня пенсия 566 рублей — хватает на все. Но когда ее сняли, думал, умру... А в Литве, говорят, пенсии вообще не платят.

Елена:

— Сняли 27 рублей ночью с карты Беларусбанка. Сумму потом вернули, но дозвониться до банка было невозможно. Когда дозвонилась — в трубке просто молчали, потом попросили оценить работу. Со мной даже никто не поговорил.

Люда:

— У меня сначала сняли ровно половину денег с карты, потом в 4 утра вернули в три раза больше. А потом сумма начала постепенно уменьшаться... Очень странно наблюдать, как баланс «плавает».

Андрей:

— Зарплату получаю в Беларусбанке. Все как раз пришло на карту. Но у меня «БелКарт», и никакие списания меня не коснулись. Фух...

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