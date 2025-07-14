Россиянин по фамилии Гойда раскритиковал войну с Украиной 2 14.07.2025, 11:08

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Суд признал его виновным в «дискредитации» армии.

Мужчину с фамилией Гойда оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» ВС РФ.

Как пишут прокремлевские СМИ, в Москве во время подготовки граффити ко Дню Победы мужчина по имени Эдуард Гойда угрожал испортить рисунок, если на нем появится георгиевская лента или буква Z. Также он якобы оскорблял российских военных и критиковал войну с Украиной.

«Осторожно, новости» уточняют, что донос на него написала соседка. На суде Гойда предоставил справки об инвалидности, подчеркнул, что сам много лет служил в армии, и выразил сожаление о произошедшем. Суд признал его виновным в «дискредитации» армии и назначил штраф в 30 тысяч рублей.

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