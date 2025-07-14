Премьер-министр Швеции: Полумеры больше не работают 14.07.2025, 11:19

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Ульф Кристерссон

Фото: PAP

Следующий бюджет ЕС удивит.

Как пишет для Politico премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, ЕС необходима смелая смена приоритетов, сопоставимая по масштабу с созданием единого рынка или введением евро (перевод — сайт Charter97.org). В условиях ограниченных национальных бюджетов акцент следует сделать не на распределении средств, а на стратегических инвестициях.

Следующий долгосрочный бюджет Европейского союза разрабатывается в условиях беспрецедентных вызовов: агрессии России против Украины, гибридных атак на европейские демократии и нестабильной мировой экономики.

Первый приоритет — безопасность и оборона. Европа должна сдерживать Россию, продолжая устойчивую и предсказуемую поддержку Украины. Также страны-члены должны увеличить расходы на оборону. Например, Швеция уже приняла план по достижению уровня в 5% ВВП. Бюджет ЕС, по мнению Кристерссона, должен стимулировать совместные разработки и закупки в сфере обороны, а также поддерживать улучшение военной мобильности.

Второй приоритет — миграция и внутренняя безопасность. В ЕС наблюдается слишком высокий уровень нелегальной миграции и низкий уровень депортаций.

Третий приоритет — рост конкурентоспособности через поддержку частных инвестиций, инноваций и технологий.

Наконец, подчеркивает Кристерссон, важно усилить контроль за соблюдением принципов правового государства и использовать средства ЕС эффективно, без увеличения общего бюджета или новых долгов.

Мир меняется, и ЕС должен меняться вместе с ним — не постепенно, а решительно.

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