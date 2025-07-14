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Германия готова купить два комплекса Patriot для передачи Украине

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  • 14.07.2025, 11:35
Германия готова купить два комплекса Patriot для передачи Украине

Taurus Берлин передавать не будет.

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что его страна ведет переговоры с США о возможности купить две системы Patriot для Украины.

В интервью для Financial Times Писториус рассказал, что у Германии осталось мало систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы предоставлять их Украине.

По его словам, у Германии были 12 этих «критически важных» систем, из которых три уже предоставлены Киеву, две находятся в Польше, а еще одна постоянно находится на техобслуживании или задействована в обучении.

Писториус отметил, что в Германии осталось только шесть систем.

«Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО относительно возможностей, которых мы должны достичь. Мы точно не можем дать больше», — сказал он.

Немецкий министр добавил, что обсудит предложение, которое он сделал главе Пентагона Питу Хегсету в прошлом месяце, чтобы позволить Германии купить две системы Patriot у США для Киева.

Однако, он отметил, что Германия не будет поставлять свои дальнобойные ракеты Taurus Украине, несмотря на волну недавних воздушных атак России и возобновленный запрос Киева.

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