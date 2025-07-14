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ISW: Россия испугалась «Паутины»

  • 14.07.2025, 11:49
ISW: Россия испугалась «Паутины»

Оккупанты начали строить защитные сооружения на авиабазах.

Россия начала строитель бункеры и бетонные ангары на своих авиабазах для защиты от украинских беспилотников. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, изученные разведывательной организацией Frontelligence Insight, пишет Институт изучения войны (ISW). Согласно кадрам, которые были сделаны 7 июля, на аэродроме Халино в Курской области были построены 10 усиленных бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия и 8 зданий похожих на ангары.

Также на снимках от 9 июля видно, что российские военные построили два бетонных сооружения бункерного типа на авиабазе Саки в оккупированном Крыму и бетонные укрытия для самолетов. Это подтверждают кадры, сделанные компанией Planet Labs примерно в эти же даты. В то же время на других авиабазах — например, в Джанкое в оккупированном Крыму — никаких строительных работ, судя по снимкам, пока не ведется. Аналитики ISW напрямую связывают возведение защитных сооружений с операцией Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина», в ходе которой авиабазы со стратегическими бомбардировщиками России была атакованы дронами, запущенными из фур. В частности, под удар попали военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях.

Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении 12 самолетов, в том числе бомбардировщиков Ту-22 М, а также несколько самолетов радиолокационного дозора А-50 стоимостью $300 млн каждый. После этого источник Washington Post (WaPo) в Киеве рассказал, что украинские спецслужбы продолжают разрабатывать «сложные операции» против России на ее территории, несмотря на постоянную напряженность в отношениях с США, которые выступают против таких действий.

Реагируя на угрозу, Россия перебросила десятки бомбардировщиков на более удаленные от границ с Украиной авиабазы. Согласно спутниковым снимкам, которые изучил OSINT-аналитики AviVector, все самолеты Ту-160, находившиеся на аэродромах Белая в Иркутской области и Оленья в Мурманской, в первых числах июня покинули места базирования. Два бомбардировщика были размещены в Анадыре на Чукотке, три — в Елизово на Камчатке, а еще три оказались на аэродроме Борисоглебское в Татарстане.

Также с авиабазы под Мурманском улетели 11 бомбардировщиков Ту-22М3 и все Ту-95МС. Самолеты были размещены на аэродромах Украинка в Амурской области, Энгельс-2 в Саратовской области, Борисоглебское в Татарстане и авиабазе в Моздоке в Северной Осетии, которая в последнее время практически не использовалась российскими военными.

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