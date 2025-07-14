Под Минском предлагают дом в аренду за 5000 долларов в месяц 14.07.2025, 11:57

В TikTok спорят, кто может себе позволить снять такое жилье.

Беларус в TikTok опубликовал свое удивление от цен на аренду жилья в деревне Тарасово под Минском. Комментаторы разделились — одни считают, что такие деньги можно «только украсть». Другие же убеждены, что бизнесмены, а также некоторые специалисты вполне могут зарабатывать достаточно, чтобы снимать такое жилье. Третьи считают, что арендуют его только иностранцы. Zerkalo посмотрели, какие предложения в этой деревне.

Мужчина рассказал в TikTok, что работает недалеко от деревни Тарасова. И однажды решил посмотреть, какие цены на аренду жилья в этой местности. «Я был в шоке. 14 000 белорусских рублей, 20 000. У меня вопрос: откуда у беларусов такие деньги? Я не понимаю. Это же 5000−7000 долларов в месяц. Даже если кто-то столько и зарабатывает, неужели он будет тратить эти деньги на аренду дома?» — задался вопросом автор видео.

Его удивление вызвало бурное обсуждение под роликом. Один из комментаторов отметил, что «на строительство дома люди тратят 200−300 тысяч долларов и по сути всю свою жизнь собирают средства на возведение недвижимости и ее отделку и благоустройство». По его мнению, «многие мечтают о своем доме и предпочитают снимать его, не вкладывая годы жизни и 250 тысяч долларов на строительство». «Потратите, молодой человек, лет 30 своей жизни и все свои средства, тогда поймете, почему так дорого», — написал он.

Комментаторы в целом разделились на тех, кто убежден, что в стране достаточно людей, способных заработать для аренды жилья, а также тех, кто считает, что иметь такие деньги можно только нечестным путем. Вот какие комментарии собрал ролик:

«Частные предприниматели, а также приезжие из других стран покупают. А так на обычных работах тоже можно очень хорошо зарабатывать, но на дом за 300−400 тысяч долларов плюс на обычной работе с зарплатой 2500−3000 рублей не заработать. Только если родители к 18-летию купили тебе квартиру, и тебе не пришлось бы заморачиваться с арендой. И ты уже мог бы пробовать делать что-то свое, а не работать и копить на квартиру. И это чистый факт, и тут не нужно мне утверждать обратное. Если родители не смогли дать ребенку квартиру, это просто максимальный барьер для него».

«Не знаю, где вы такие цены увидели, смотрел недавно пару объявлений по 7 тыс. рублей в месяц, еще одно — за 15 тыс. рублей. И дома там довольно крутые для деревни, как вы говорите. А если брать просто домик, есть объявление по 3 тыс. рублей. Учитывая цены на квартиры в Минске, я бы не сказал, что это дорого».

«Таких денег нельзя в Беларуси заработать честным трудом, невозможно».

«Беларусы за такие деньги не снимают дома. Это посольства, иностранцы и другие приезжие. И это дома не по 200−300 тыс. долларов, а под миллион…»

«У меня муж арендует виллу с бассейном, ландшафтом, прекрасной террасой, системой умный дом в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) за 4500 долларов в месяц. Почему Беларусь дороже? Доходы же совсем другие».

«Это предприниматели только могут — вот и вся тайна».«Просто напоминаю, что у нас есть люди героических профессий — депутаты, чиновники министерств и правительства. Поэтому Белстат и утверждает, что средняя зарплата в Минске — 3600 рублей. Может это и так, просто кто-то получает столько вместо меня».

«А у меня брат живет в Тарасово, и ты знаешь, видя, как он пашет, я не вижу счастья от жизни в том доме, он детей видит ночью спящими».

«У меня знакомый купил дом в Тарасово за 1 млн долларов. Он — хозяин нескольких фирм. Голова работает лучше, чем компьютер, умножает в голове двузначные цифры и на калькуляторе таможенные платежи. Вот такие и зарабатывают».

«Когда бизнес у человека — и по 20 000 долларов в месяц зарабатывают. Это еще средний бизнес. А бывает и гораздо больше».

«Любой бизнес — владельцы салонов красоты, аптек, магазинов, автозаправок. строительный бизнес».

«Как же я тебя понимаю. Тут собрать даже 1 тысячу долларов далеко не всегда получается».

«Так ведь снимают дома россияне, но не беларусы. У богатых беларусов свои дома есть».

«Домов за такие деньги в аренду не очень и много. Аренду могут оплачивать различные крупные фирмы для топ-менеджеров, консульства для жизни дипломатов с семьями и т.д.»

Какие предложения аренды в Тарасово

Самый дешевый вариант дома в аренду, который мы нашли, стоит 4688 рублей в месяц. Это снаружи среднего уровня дом на 200 м², из которых жилая площадь — 120 м². Он рассчитан на проживание 8 человек.

Дом чуть подороже стоит 6593 рубля в месяц. Его интерьер ничем не выделяется, но площадь жилья 565,8 м², из которых жилая — 162 м². В трехэтажном доме, как указано, могут проживать до 20 человек. Там есть сауна, бассейн, спортзал.

Третий вариант — за 10 256 рублей в месяц выглядит «богаче». Это жилье площадью 728 м², из них 128 м² — жилая. В нем три спальни, гостиная с мраморным камином и домашним кинотеатром, кухня, комната для гостей, рабочий кабинет, бильярд, бассейн и сауна.

На участке в 12 соток отдельно стоит дом для гостей и охраны.

Самый дорогой вариант, который мы нашли, — за 5 тыс. долларов, или 14 651 рубль в месяц. Его площадь 1 051,2 м², жилая 614,2 м², но также указано, что он подходит для проживания восьми человек.

В доме люксовый дизайн, внутри есть бассейн, а вокруг большой сад.

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