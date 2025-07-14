закрыть
14 июля 2025, понедельник, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ответ на главный вопрос

  • Виктор Андрусив
  • 14.07.2025, 12:03
Ответ на главный вопрос

От него зависит срок завершения войны.

Большое заявление Трампа по РФ. На прошлой неделе Трамп анонсировал большое заявление в понедельник. Что же он может заявить?

Судя по последним заявлениям Зеленского, Линдси Грэма и многих других, это заявление может содержать очень предметные вещи по РФ. Первое – это «поток оружия», о котором упомянул Грэм. Несмотря на то, что все говорят только о Patriot, на самом деле есть куча наступательного вооружения, в котором мы нуждаемся. Это дальнобойные ракеты для F-16, Himars, танки, вертолеты и очень много видов вооружения, которое Байден боялся давать нам. Кто за это заплатит – нам не принципиально. Трамп добился увеличения оборонных бюджетов членов НАТО, в том числе и на поддержку Украины.

Второе – это санкции и российские активы. Трамп может заявить о новых санкциях и конфискации активов. Что касается второго – то здесь есть момент, поскольку под эти активы уже были обещаны $20 млрд от США, а самих активов у них до $5 млрд. Тем не менее, это будет новая санкционная история – не байденовская, когда озвучивали грозно, а по факту был пшик.

Однако, хотя я был одним из немногих, кто утверждал неизбежный разворот Трампа против Путина, я считаю, что «большое заявление» будет… всего лишь еще одним запугиванием Путина. Я думаю, что Трамп еще раз призовет его прекратить огонь и начать полноценный мирный процесс или здесь он будет перечислять все то, что было описано выше. Это не так приятно, как в первом случае, но подобное заявление не будет иметь «большого» значения ни для Путина, ни для нас. Для Кремля трамповские пугалки потеряли силу, иначе Путин не послал бы его в телефонном звонке. Для нас эти угрозы тоже не имеют особого значения, поскольку разблокирование вооружения уже произошло, и вопрос только в масштабах поставки и в том, кто платит.

Процесс движения в нашу сторону уже идет и будет набирать обороты вне зависимости от того, что завтра скажет Трамп. Ибо поддержка нас является объективной реальностью и единственно возможным выбором. Вопрос только в том, насколько масштабной будет эта поддержка и давление на РФ, потому что именно от ответа на этот вопрос зависит срок завершения войны.

Виктор Андрусив, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников