Нефть взлетела 14.07.2025, 12:23

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Цены отреагировали на возможные дальнейшие санкции США против России.

Цены на нефть выросли 14 июля поскольку инвесторы рассматривают дальнейшие санкции США против России, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 15 центов, до 70,51 доллара за баррель, продолжив рост на 2,51% в пятницу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate поднялись до 68,59 доллара, что на 14 центов больше, чем на предыдущей сессии, после роста на 2,82%.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. В понедельник он должен сделать «важное заявление» по России.

Трамп выразил разочарование президентом России Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в прекращении войны в Украине и усиления бомбардировок Россией украинских городов.

В попытке заставить Москву начать добросовестные мирные переговоры с Украиной, на прошлой неделе в Конгрессе набрал обороты двухпартийный законопроект США, который предусматривает санкции против России, но он все еще ожидает поддержки Трампа.

Посланцы ЕС находятся на грани согласования 18 пакета санкций против России, который будет включать более низкий ценовой предел на российскую нефть, сообщили четыре источника в ЕС после воскресной встречи.

На прошлой неделе цена на нефть Brent выросла на 3%, тогда как цена на нефть WTI за неделю выросла примерно на 2,2%, после того, как Международное энергетическое агентство заявило, что мировой рынок нефти может быть более напряженным, чем кажется, при этом спрос поддерживается пиковыми летними работами нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения потребностей в путешествиях и производстве электроэнергии.

Однако аналитики ANZ заявили, что рост цен был ограничен данными, свидетельствующими о том, что Саудовская Аравия увеличила добычу нефти выше своей квоты согласно соглашению о поставках с Организацией стран-экспортеров нефти и союзниками.

МЭА заявило, что Саудовская Аравия превысила свой план добычи нефти на июнь на 430 тыс. баррелей в сутки.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило в пятницу, что полностью выполнило свою добровольную цель ОПЕК+ по добыче, добавив, что поставки сырой нефти на саудовский рынок в июне составили 9,352 млн б/с, что соответствует согласованной квоте.

Согласно данным таможни, опубликованным в понедельник, импорт нефти в Китай в июне вырос на 7,4% до 49,89 миллиона тонн по сравнению с прошлым годом, что эквивалентно 12,14 млн б/с, достигнув самого высокого суточного показателя с августа 2023 года.

Китай, вероятно, продолжит накапливать запасы, но учитывая, что объем хранения составляет 95% от пикового объема накопления запасов с 2020 года, эти запасы, вероятно, появятся на «видимых» западных рынках, которые имеют решающее значение для формирования цен, оказывая давление на цены вниз, говорится в записке для клиента исследовательской группы JP Morgan.

Инвесторы также следят за результатами переговоров США по тарифам с ключевыми торговыми партнерами, которые могут повлиять на мировой экономический рост и спрос на топливо.

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