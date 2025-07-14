Экс-форвард минского «Динамо» выиграл турнир по гольфу в США
- 14.07.2025, 12:25
И $150 тысяч в придачу.
Бывший нападающий минского «Динамо» в КХЛ Джо Павелски стал победителем турнира по гольфу в Стейтлайне, штат Невада, с призовым фондом $750 000.
Легенда «Сан-Хосе Шаркс» набрал на турнире American Century Championship 73 очка, опередив бейсболиста Джона Смолтца на 9 баллов, и получил чек в размере $150 000. Топ-5 с 58 очками замкнул звездный баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, который выигрывал турнир в 2023 году.
Павелски сделал себе шикарный подарок на 41-й день рождения, случившийся 11 июля. Кроме того, 12 июля он вместе с женой Сарой отпраздновал 17 лет совместной жизни, сообщает The Mercury News.
Павелски выступал за «Динамо» во время локаута НХЛ в сезоне-2012/13. Тогда в 17 матчах он оформил 7+8 по системе «гол+пас».
В НХЛ на счету американского форварда 1 332 матча в регулярках за «Сан-Хосе» и «Даллас Старз». В них он набрал 1 068 (476+592) очков. Еще 143 (74+69) результативных балла он добавил в 201 игре плей-офф Кубка Стэнли.