В Беларуси несколько регионов останутся без ТВ и радиовещания

В Беларуси несколько регионов останутся без ТВ и радиовещания4
- 14.07.2025, 12:33
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Что случилось?
Жители сразу трех областей не смогут насладиться эфирным вещанием 16 июля. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на «Белтелеком».
Отмечается, что в этот день, а также 17 июля, будет отсутствовать ТВ. Причина – работы на сети эфирного вещания.
Как подмечается на сайте «Белтелекома», с 12:00 до 17:00 не будет работать ТВ в этих регионах Беларуси: на территории Петриковского, Житковичского, Лельчицкого, Мозырского, Калинковичского, Светлогорского, Ельского, Октябрьского районов Гомельской области, Любаньского и Солигорского районов Минской области, Глусского района Могилевской области.
Кроме того, работы затронут эфир радио – «Столица», «Культура», «Радиус FM», Гомельское областное, «Правда радио», «Юнистар». Предупреждают, что здесь перерыв будет до 10 минут.
Важное уточнение – эти работы не затронут телевидение Zala.