На свободу вышел бывший ведущий ОНТ Дмитрий Семченко

На свободу вышел бывший ведущий ОНТ Дмитрий Семченко3
- 14.07.2025, 12:56
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Он полностью отбыл трехлетний срок.
Ранее Семченко работал на телеканале ОНТ и даже возглавлял так называемый «президентский пул». В 2020-м после сфальсифицированных выборов он покинул телеканал и присоединился к акциям протеста. Ему присудили 15 суток за участие в акции, на которой он присутствовал еще в качестве журналиста ОНТ, сообщает «Еврорадио».
В сентябре 2022 года Семченко снова арестовали и обвинили уже в «разжигании вражды». На него завели уголовное дело, по которому журналисту присудили три года колонии. Он полностью отбыл весь срок.