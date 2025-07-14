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На свободу вышел бывший ведущий ОНТ Дмитрий Семченко

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  • 14.07.2025, 12:56
  • 5,790
На свободу вышел бывший ведущий ОНТ Дмитрий Семченко
Дмитрий Семченко

Он полностью отбыл трехлетний срок.

Ранее Семченко работал на телеканале ОНТ и даже возглавлял так называемый «президентский пул». В 2020-м после сфальсифицированных выборов он покинул телеканал и присоединился к акциям протеста. Ему присудили 15 суток за участие в акции, на которой он присутствовал еще в качестве журналиста ОНТ, сообщает «Еврорадио».

В сентябре 2022 года Семченко снова арестовали и обвинили уже в «разжигании вражды». На него завели уголовное дело, по которому журналисту присудили три года колонии. Он полностью отбыл весь срок.

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