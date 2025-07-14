Умер российский кинорежиссер Александр Митта1
- 14.07.2025, 12:58
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Ему было 92 года.
В возрасте 92 лет умер российский кинорежиссер Александр Митта, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына.
«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал его сын Евгений.
В начале июля помощник режиссера Геннадий Иванов рассказывал, что Митта находится в больнице. Причину госпитализации он не называл.
Среди наиболее известных режиссерских работ Митты фильмы «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», «Шагал — Малевич», а также сериал «Граница. Таежный роман». Он также снялся в фильмах Марлена Хуциева «Мне 20 лет» и «Июльский дождь».