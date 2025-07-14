закрыть
14 июля 2025, понедельник, 13:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер российский кинорежиссер Александр Митта

1
  • 14.07.2025, 12:58
  • 3,408
Умер российский кинорежиссер Александр Митта

Ему было 92 года.

В возрасте 92 лет умер российский кинорежиссер Александр Митта, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал его сын Евгений.

В начале июля помощник режиссера Геннадий Иванов рассказывал, что Митта находится в больнице. Причину госпитализации он не называл.

Среди наиболее известных режиссерских работ Митты фильмы «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», «Шагал — Малевич», а также сериал «Граница. Таежный роман». Он также снялся в фильмах Марлена Хуциева «Мне 20 лет» и «Июльский дождь».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников