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В Германии изъяли 300 килограммов «наркотика террористов»

  • 14.07.2025, 13:16
  • 1,208
В Германии изъяли 300 килограммов «наркотика террористов»

Партия оценивается в 20 миллионов евро.

Полиция восточной федеральной земли Саксония-Анхальт заявила об обнаружении, вероятно, одной из крупнейших партий фенетиллина в Германии.

Амфетамин, более известный как каптагон, был обнаружен спрятанным среди поддонов с масличными фруктами и овощами в продуктовом магазине города Ландсберг. Полиция изъяла 20 таких поддонов, пишет Deutsche Welle оцениваются в 20 миллионов евро.

По данным властей, около 300 килограммов этого наркотика — 1,7 миллиона таблеток — оцениваются в 20 миллионов евро на черном рынке.

Полиция и прокуратура заявили: «Это, вероятно, одно из крупнейших изъятий этого вещества в Германии», — добавив, что расследование продолжается.

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