В Германии изъяли 300 килограммов «наркотика террористов»
- 14.07.2025, 13:16
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Партия оценивается в 20 миллионов евро.
Полиция восточной федеральной земли Саксония-Анхальт заявила об обнаружении, вероятно, одной из крупнейших партий фенетиллина в Германии.
Амфетамин, более известный как каптагон, был обнаружен спрятанным среди поддонов с масличными фруктами и овощами в продуктовом магазине города Ландсберг. Полиция изъяла 20 таких поддонов, пишет Deutsche Welle оцениваются в 20 миллионов евро.
По данным властей, около 300 килограммов этого наркотика — 1,7 миллиона таблеток — оцениваются в 20 миллионов евро на черном рынке.
Полиция и прокуратура заявили: «Это, вероятно, одно из крупнейших изъятий этого вещества в Германии», — добавив, что расследование продолжается.