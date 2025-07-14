CEPA: Как Европе вернуть лидерство в технологической гонке 1 14.07.2025, 13:42

Рецепт без миллиардных вложений.

Европа обладает выдающимися технологическими ресурсами — компания ASML доминирует в производстве оборудования для чипов, континент славится инженерными кадрами и передовыми НИИ, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Однако создать цифровых гигантов масштаба США или Китая ЕС так и не смог. Среди 100 самых дорогих компаний мира только 18 — европейские. Инвестиции в НИОКР — $410 млрд в год — уступают и США ($784 млрд), и Китаю ($723 млрд), а венчурный разрыв за последние 10 лет превысил $800 млрд.

Причина — в структуре: стартапу в ЕС нужно преодолевать 27 юрисдикций, чтобы масштабироваться, тогда как американские компании развиваются сразу на всем рынке. Европейские пенсионные фонды направляют на венчур всего 0,1% активов (в США — 0,8%). А налогообложение опционов на акции делает борьбу за кадры практически невозможной.

Тем не менее сдвиги есть. Назначение Хенны Вирккунен (Финляндия) на пост вице-президента по технологическому суверенитету ЕС и доклад Марио Драги о конкурентоспособности свидетельствуют о растущем внимании к проблеме. Даже спорный Закон об ИИ создал возможность для появления регуляторных «песочниц».

Уэнди Р. Андерсон, бывший советник Минобороны США и топ-менеджер Palantir, предлагает пять шагов без крупных трат:

Настоящие регуляторные песочницы — с быстрым треком вывода на рынок.

«28-й режим» — единый путь масштабирования для стартапов в ЕС.

Снижение налогов на опционы — по примеру Эстонии и Франции.

Заказы на отечественные ИИ и кибертехнологии в оборонке.

Выход пенсионных фондов на венчурный рынок — всего 1–2% активов дадут €40–60 млрд в год.

Европе не нужны новые институты — нужна политическая воля.

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