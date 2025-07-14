CEPA: Как Европе вернуть лидерство в технологической гонке

CEPA: Как Европе вернуть лидерство в технологической гонке1
- 14.07.2025, 13:42
Рецепт без миллиардных вложений.
Европа обладает выдающимися технологическими ресурсами — компания ASML доминирует в производстве оборудования для чипов, континент славится инженерными кадрами и передовыми НИИ, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Однако создать цифровых гигантов масштаба США или Китая ЕС так и не смог. Среди 100 самых дорогих компаний мира только 18 — европейские. Инвестиции в НИОКР — $410 млрд в год — уступают и США ($784 млрд), и Китаю ($723 млрд), а венчурный разрыв за последние 10 лет превысил $800 млрд.
Причина — в структуре: стартапу в ЕС нужно преодолевать 27 юрисдикций, чтобы масштабироваться, тогда как американские компании развиваются сразу на всем рынке. Европейские пенсионные фонды направляют на венчур всего 0,1% активов (в США — 0,8%). А налогообложение опционов на акции делает борьбу за кадры практически невозможной.
Тем не менее сдвиги есть. Назначение Хенны Вирккунен (Финляндия) на пост вице-президента по технологическому суверенитету ЕС и доклад Марио Драги о конкурентоспособности свидетельствуют о растущем внимании к проблеме. Даже спорный Закон об ИИ создал возможность для появления регуляторных «песочниц».
Уэнди Р. Андерсон, бывший советник Минобороны США и топ-менеджер Palantir, предлагает пять шагов без крупных трат:
Настоящие регуляторные песочницы — с быстрым треком вывода на рынок.
«28-й режим» — единый путь масштабирования для стартапов в ЕС.
Снижение налогов на опционы — по примеру Эстонии и Франции.
Заказы на отечественные ИИ и кибертехнологии в оборонке.
Выход пенсионных фондов на венчурный рынок — всего 1–2% активов дадут €40–60 млрд в год.
Европе не нужны новые институты — нужна политическая воля.