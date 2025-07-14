Лукашенко начал делиться безумными идеями с Россией 7 14.07.2025, 14:17

5,766

Как диктатор российского губернатора экономике учил.

Цены должны быть справедливыми. Поэтому регулировать цены не надо. Потому что все равно не получится. А надо цены не регулировать, но так, чтобы справедливые цены были, а несправедливых цен не было. Что такое справедливые цены, Лукашенко не в курсе, но зато знает, где их взять. Надо, чтобы Россия ввела регулирование цен по белорусcкому образцу, пишет planbmedia.io.

О справедливых ценах Лукашенко зачем-то вспомнил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Как я главному нашему ценовику говорю, не надо ничего регулировать, мы не умеем это делать, и это невозможно сейчас в этом хаосе, — сказал он. – Люди хотят справедливости».

И ведь почти не соврал. И не умеют власти регулировать цены, и не получается у них этого делать. Но это не значит, что они не пытаются. Два с лишним года ценового регулирования довели страну до дефицита картошки, капусты и лука. Могли бы довести до дефицита и других полезных овощей и фруктов. Но тут власти подсуетились и разрешили ввоз эти овощей и фруктов из недружественных стран.

Что такое цена справедливости, Лукашенко не уточнил. Потому что и сам не в курсе. Хотя уже два года пытается это выяснить. Зато предупредил, что правительству не поздоровится, если правительство не придумает для него справедливые цены.

«Но чувствую, что с изменением правительства после выборов там начались шалости. Я это вижу. Мне люди пишут каждый день. Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливости», — сказал он.

Пока, правда, с ценой справедливостью не складывается. Инфляция в Беларуси за шесть месяцев ускорилась до 7,3 процента. При этом потенциал белорусской инфляции уже по итогам первого квартала составлял около 12 процентов.

Так что уже в конце июня власти пошли на попятную, частично отменив частичную либерализацию цен. Регулирование цен на мясомолочную и кондитерскую продукцию вернули даже в более жестком варианте, чем тот, который был до частичной либерализации.

Правда, есть нюансы. Как показала история с дефицитом картошки, ценовой контроль в Беларуси чреват неприятными сюрпризами, когда рядом есть российский рынок. А на российском рынке нет никакого ценового контроля. Потому что дешевые белорусские товары становится выгоднее продавать дорого в России. Так что не зря, получается, Лукашенко вспомнил про регулирование цен на встрече с российском губернатором.

«Сейчас главный вопрос у нас и в России — справедливость. Люди далеки от нашей этой экономики. Это им и не надо. Но они хотят справедливости. Я абсолютно убежден, что и Россия к этому придет. Хотим мы этого или нет, мы вынуждены будем эту справедливость создавать», — сказал он.

То есть, российским властям Лукашенко предложил последовать его примеру. Ввести у себя ценовое регулирование по белорусскому образцу. Потому что иначе белорусский ценовой контроль чреват всякими неприятными дефицитами, а белорусская инфляция стремится догнать и перегнать российскую.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com