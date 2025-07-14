«Лисичек — хоть косой коси!» 1 14.07.2025, 14:35

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Белорусские грибники хвастаются добычей.

Прошедшие дожди, казалось бы, должны были занести в белорусские леса море грибов. Так это или нет — журналисты узнали из тематических сообществ в соцсетях, где любители «тихой» охоты то и дело хвастаются своими трофеями, пишет smartpress.by.

Так, грибник Дмитрий поделился фотографией сразу нескольких ведер лисичек, отметив, что «за день дважды в лес съездил». По его словам, столь щедрый урожай он нашел на Борисовском полигоне.

Тем временем белоруска Евгения рассказала и показала, что две корзины и один пакет собрала в минувшее воскресенье, 13 июля, в районе деревни Найденовичи Столбцовского района на Минщине. По ее словам, после прошедших дождей в лесу «одни лисички».

«За 3 часа в два ножа» грибнику Михаилу удалось собрать 10 литров все тех же лисичек. Судя по всему, Борисовский район и впрямь богат на дары леса: именно там белорус и обнаружил богатую поляну.

«Лисичек — хоть косой коси! Других грибов вообще нет», — рассказал в одном из тематических сообществ любитель «тихой» охоты Вячеслав. Он подчеркнул, что был в лесу в воскресенье, 13 июля. Место сбора — Россонский район.

Николай с безумно подходящей фамилией Боровик показал, как «нагрибалил в День рыбака». Несколько ведер лисичек ему удалось собрать в Смолевичском районе.

Три ведра и четыре полных корзины лисичек насобирала компания любителей «тихой» охоты на полигоне «Талька» в Минской области. Дело было в воскресенье, 13 июля.

«Что вы с ними делаете?» — задали резонный вопрос в комментариях, на что один из грибников ответил: «Продаю». Другой написал, что у него «большая семья», а потому «все съедается».

Ну и напоследок покажем вам еще одну порцию лисичек от грибника Андрея. Их он насобирал в Виленском районе.

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