ПВО, совместные закупки оружия и санкции: о чем говорили Зеленский и Келлог
- 14.07.2025, 14:42
Переговоры были продуктивными и касались ключевых вопросов безопасности и будущего мира.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом в понедельник, 14 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
По словам главы государства, переговоры были продуктивными и касались ключевых вопросов безопасности и будущего мира.
«Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой», - отметил Зеленский.
Также президент подчеркнул, что Украина ожидает лидерскую роль Соединенных Штатов в сдерживании агрессии России. Он подчеркнул: Москва не остановится, если ее неадекватные амбиции не остановить силой. Кроме того, стороны затронули тему усиления санкций против РФ и ее союзников.
Зеленский поблагодарил Келлога за визит в Украину, а также выразил благодарность Дональду Трампу за сигналы поддержки и положительные решения для обоих государств. Президент подчеркнул, что Украина ценит поддержку американского народа.