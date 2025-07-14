ПВО, совместные закупки оружия и санкции: о чем говорили Зеленский и Келлог 14.07.2025, 14:42

Переговоры были продуктивными и касались ключевых вопросов безопасности и будущего мира.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом в понедельник, 14 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

По словам главы государства, переговоры были продуктивными и касались ключевых вопросов безопасности и будущего мира.

«Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой», - отметил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина ожидает лидерскую роль Соединенных Штатов в сдерживании агрессии России. Он подчеркнул: Москва не остановится, если ее неадекватные амбиции не остановить силой. Кроме того, стороны затронули тему усиления санкций против РФ и ее союзников.

Зеленский поблагодарил Келлога за визит в Украину, а также выразил благодарность Дональду Трампу за сигналы поддержки и положительные решения для обоих государств. Президент подчеркнул, что Украина ценит поддержку американского народа.

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