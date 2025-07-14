«Сказали, что если не заберем ребенка, позвонят в опеку или в скорую» 14.07.2025, 14:46

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иллюстративное фото

Скандал в детском лагере под Минском.

Отправить ребенка в детский лагерь «Горизонт» не так просто: путевки туда считаются дефицитными, сметают их еще зимой в первые дни продаж. Марине удалось забронировать места на вторую смену для двоих сыновей, пишет «Зеркало». Правда, младший ребенок пробыл этим летом в лагере на шесть дней меньше, чем планировалось. По словам мамы, мальчик устроил истерику — и родителям сказали, что нужно срочно к нему приехать. А дальше разгорелся конфликт: в беседе с журналистками женщина уверяет, что ей угрожали звонками в опеку и скорую.

Младшему сыну Марины 8 лет, для него это уже вторая поездка в круглосуточный лагерь. Поначалу все шло хорошо, но на второй или третий день с мамой связались по телефону и рассказали, что к поведению мальчика есть вопросы.

— Мне сказали, что провели с ребенком беседу по дисциплине. Я говорю: «Да, можете быть с ним построже, если что-то не так».

Еще неделю, по словам Марины, с ней никто не связывался. Значит, с ребенком все было в порядке, делает вывод читательница.

«Бабушка выехала, чтобы успокоить ребенка. Но нам сказали, что его нужно срочно забрать»

На 10-й день смены (это было 28 июня) случилась ситуация, после которой Марина не только оставила претензию в книге замечаний и предложений, но и написала обращение в Министерство образования. Журналисты рассказывают о событиях только со слов мамы, потому что в лагере отказались делиться подробностями.

— Как я поняла, дети построились в отряде, и какой-то мальчик встал на место моего сына, толкнул его. Мой ребенок расплакался, сел на корточки в одном месте и сказал, что больше никуда не пойдет. У него началась истерика, его не могли успокоить. Пришел психолог, сидел с ним два часа, потом поставили в известность меня. Я сказала: «Чем больше вы вокруг него бегаете, тем больше он будет играть в эту игру. Просто отстаньте от него, и он успокоится». Через полчаса мне позвонила заместитель начальника лагеря и попросила нашей помощи с ребенком. Я объяснила, что нахожусь в 330 км, не могу приехать, но могу попросить помочь бабушку (ей тоже ехать час, но мы на это согласились). Бабушка выехала к сыну.

— Просто чтобы успокоить? Или речь шла об отчислении?

— Нет, бабушка ехала успокоить, поиграть с ним, сходить в магазин. И вот когда она уже была в дороге, мне позвонили и сказали, что ребенок собрал чемодан. Меня спросили: «Вы же его забираете?» Я ответила: «Нет, мы его не забираем. Бабушка приедет, поиграет с ним и оставит».

После этого мне позвонил уже мужчина — один из заместителей начальника лагеря — и сказал, что ребенка в лагере не оставляют, он отчислен сегодняшним днем (позже выяснится, что ребенок все же отчислен не был. — Прим. ред.). Мне сказали, что если мы не заберем ребенка, то его передадут в службу соцопеки. Я говорю: «Я не могу забрать ребенка, вы что, привезете мне его под подъезд и бросите?» Он ответил, что если ребенок еще раз заплачет или закричит, они вызовут скорую, и сына, скорее всего, направят в психоневрологическое отделение. Там о нем позаботятся, а у нас будут проблемы.

После услышанного, рассказывает Марина, спорить ей уже не хотелось, поэтому она от руки написала доверенность на бабушку, чтобы та забрала ребенка. Мама настаивает на том, что никаких проблем по психиатрии у мальчика нет.

— Вообще вопрос здесь не в том, что ребенка отчислили, мы бы его в любом случае забрали (на следующий день как раз собирались ехать в лагерь, чтобы навестить детей). Меня удивил сам подход: то, что нам сказали «забирать ребенка немедленно» и угрожали опекой и больницей, — объясняет свою позицию Марина. — Я не хотела, чтобы мне в два часа ночи позвонили откуда-то из опеки или из какой-нибудь больницы.

В субботу, 28 июня, бабушка забрала младшего сына Марины, а на следующий день родители приехали в лагерь к старшему сыну, заодно и обсудили ситуацию с администрацией. По словам женщины, в тот день с ней говорили максимально вежливо и корректно и заявили, что не практикуют звонки в скорую или опеку.

— Они сказали, что это была ошибка и что они никогда не вызывают опеку, это не в правилах лагеря. А скорая помощь вызывается только в том случае, если ребенок наносит себе увечья. Мой ребенок просто сидел и плакал, то есть он не душил себя, ничего такого не делал… В лагере принесли свои извинения, но что нам с этих извинений, когда вечер был испорчен? Мы целый год ждали концерта, куда уехали с мужем за 300 км, а я там в итоге весь вечер проплакала. У бабушки поднялось давление, ребенок старший тоже плакал. Только младший сын не хотел уезжать, подошел в конце к вожатому и спросил, возьмут ли его в лагерь в следующем году.

Беларуска написала жалобы на действия администрации. На момент публикации ответов не получила.

— Как такого отчисления по документам не было, получается, что мы ребенка добровольно забрали. Деньги за оставшиеся дни нам пока не вернули, сказали, что свяжется бухгалтерия, но пока никто не позвонил.

Журналисты обратились за комментариями в детский лагерь. Там отказались от разговора, сославшись на то, что «не уполномочены давать пояснения».

«Не помню таких случаев в своей практике»

С вопросом о том, в каких случаях администрация лагеря может потребовать родителей в срочном порядке забрать ребенка, журналисты обратились в Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Как рассказал заместитель директора Александр Цай, собственник лагеря самостоятельно устанавливает правила дисциплины и критерии по отчислению воспитанников.

— У каждого лагеря свои правила: что ребенок должен с собой взять, как себя вести и т.д. Заключается договор с родителями, и там должно быть все прописано: какая стоимость путевки, какие требования по поведению, все эти моменты.

Таких случаев, чтобы родители отказались забирать ребенка, в моей практике не было. Всякие ситуации случаются: бывает, что у ребенка эмоциональный срыв, бывает, что повышенная тревожность. Но чтобы куда-то отдать ребенка в органы опеки… Нет, в моей практике такого не было. Естественно, ребенка всегда оставляют в лагере и ждут родителей.

— А вообще часто приходится звонить родителям и просить забрать ребенка?

— Бывает, что ребенок плачет или вожатым приходится много времени ему уделять. Но, как правило, сейчас дети сами звонят родителям, и они приезжают. «Не нравится, не хочешь» — [и родители забирают].

— Обязателен ли в лагере психолог?

— Нет, психолог необязателен. Есть вожатые с педагогическим образованием, они могут такую помощь оказывать. Но по идее в лагере всегда информируют законного представителя ребенка, если видят какую-то проблему. И законный представитель в течение дня приезжает.

В Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения пообещали выяснить подробности спорной ситуации, которая случилась в «Горизонте» в конце июня. Представитель Минского городского управления связался с начальником лагеря, но ему ответили, что «никаких конфликтов в последнее время ни с родителями, ни с детьми не было».

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