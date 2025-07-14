Единственный шанс для Запада Денис Прокопенко

14.07.2025, 14:52

Денис Прокопенко

Вопрос не в том, когда начнется третья мировая.

Вопрос в том, способны ли мы распознать ее ход и структуру, пока она еще не дошла до решающей фазы. Для большинства аналитических структур вне театров войны эта фаза еще считается будущей. Для нас она длится более трех лет – и, если говорить честно, то ее контуры начали формироваться задолго до этого.

Желание государств авторитарного блока (РФ, Иран, КНДР, Китай) достигать своих интересов силой растет пропорционально той пропасти, которую показывает в своей обороноспособности коллективный Запад. США пытаются маскировать эту пропасть внезапным изменением курса, однако это будет приводить лишь к худшим последствиям и возрастанию вероятности перехода к силовому сценарию выяснения отношений между Пекином и Вашингтоном вокруг Тайваня.

После завершения холодной войны западные государства стимулировали в Европе программу, которую можно назвать умеренным, но последовательным разоружением. Это касалось не только Украины, но и многих других стран Центрально-Восточного региона. Риторика, подкрепленная деньгами и символическими обещаниями, была простой: демократия вместо армии, интеграция вместо безопасности, мягкая сила вместо военного баланса. Вся архитектура этой стратегии базировалась на предположении, что мир вышел из фазы больших войн, а основной опасностью являются политическая нестабильность и нереформированные режимы. Такая структура просто не могла отреагировать по-настоящему адекватно ни на войну 2008 года в Грузии, ни на начало войны в Украине в 2014 году. Она исключала саму возможность тех событий, которые разрушили ее как модель восприятия.

В этом контексте Украину не просто вели к Западу – параллельно ее вели к институциональной беззубости и беззубости безопасности, когда государственные элиты ориентировались на доступ к финансовой помощи, а не на выработку собственного стратегического субъектного курса.

Разоружение от ядерного оружия, демонтаж советской оборонной инфраструктуры без должной замены, сокращение боеспособных частей, делегирование логики безопасности на внешние структуры – все это не было предательством в классическом смысле. Это было частью системной западной стратегии, исходящей из ложной модели мира, где ключевым ресурсом считалась дипломатия, а не принуждение.

США «кинули» Украину не в 2025 году. Они консервировали ее в логике прошлого еще с конца 1990-х, когда активно продвигали упрощенную формулу: если вы хотите в НАТО или ЕС, вы должны быть слабы в военном смысле, «прозрачны» для наблюдателей и реформированы в политическом. Политической и экономической составляющей уделялось ключевое внимание, логику безопасности и геополитическую логику просто выносили за скобки: войн больше не планировалось вообще. Безопасность в таком подходе рассматривалась скорее как условный бонус – не как стратегическая инфраструктура. Эта модель была экстраполирована почти на всю Европу, где армии превращали в бюрократизированные структуры с ограниченным уровнем автономии и абсолютно зависимой логистикой. В результате малые бюрократизированные армии потребляли меньшие объемы продуктов ВПК, что вело и к деградации оборонной промышленности коллективного Запада.

Хуже всего в этой ситуации даже не то, что Запад недооценил угрозы. Проблема в другом: он сам формировал региональную архитектуру без возможности противодействия широкомасштабному конфликту. Была создана геополитическая иллюзия, в которой демократия сама по себе должна быть щитом. Но демократия не является оружием. Она – способ организации общества, нуждающийся в вооруженной поддержке, если хочет выжить в конфликтном мире. И когда эта иллюзия начала разрушаться, ни у одной из структур – ни НАТО, ни ЕС – не было готовой модели реакции на полномасштабную войну на востоке континента.

Украина оказалась в центре этого разрушения. Но в отличие от большинства стран, до сих пор находящихся в состоянии стратегического отрицания, мы вынуждены быстро строить новую реальность своими руками. И эта реальность больше не подразумевает зависимости от системы коллективной безопасности в ее традиционном виде. Сегодня Украина не является исключительно объектом атаки или фронтом обороны.

Она превратилась в узловую точку гибридного конфликта нового поколения, где проверяются на прочность не только армии, но и само понятие государственной и военной эффективности. Вопрос большой войны – это не вопрос профессиональных армий и мгновенных точных ударов, ставящих точку за два часа. Это способность вести длинные и ресурсные кампании за кампанией.

Украина должна перейти с позиции реципиента безопасности в статус донора. То есть – не только защищать себя, а экспортировать решения, которые были сформированы не в мирных кабинетах, а на фронте, при полном обвале старых боевых уставов. Просто потому, что к войне будущего в мире больше негде готовиться. Запад не сможет изучить реалии будущей войны даже при наличии у него лучших учебников по военному делу. Украина и ее опыт – единственный шанс для Запада не проиграть войну за будущее мира из-за факторов, не учтенных классическим подходом из учебников военных академий.

Денис Прокопенко, «Украинская правда»

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