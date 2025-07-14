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В Беларуси обещают почасовые прогнозы погоды

  • 14.07.2025, 14:58
В Беларуси обещают почасовые прогнозы погоды

Они должны появиться через «год-два».

В Беларуси внедрят точные почасовые прогнозы погоды на срок до 10 суток. Об этом в эфире госТВ рассказал директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко.

По его словам, сейчас Институт НАН совместно с Белгидрометом разрабатывает проект, который позволит улучшить качество прогнозирования. Ожидается, что уже через год-два белорусы смогут получать детализированные прогнозы погоды по каждому часу на период до 10 суток.

Лысенко также отметил, что современные методы прогнозирования основаны на динамических моделях атмосферы. Краткосрочные прогнозы на трое суток сегодня достигают точности в 96%, тогда как в 90-х годах этот показатель составлял 90%. Однако для долгосрочных прогнозов, например на месяц, надежность остается низкой.

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