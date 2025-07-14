Брэдли Купер появился в «Супермене» в роли отца героя 14.07.2025, 15:17

Брэдли Купер (Слева) и Джеймс Ганн

Фото: Getty Images

Режиссер Джеймс Ганн объяснил, почему выбрал именно его.

Режиссер Джеймс Ганн рассказал, почему пригласил Брэдли Купера на ключевое камео в новом фильме «Супермен». Актер исполнил роль Джор-Эла — отца Супермена, которого впервые на экране сыграл Марлон Брандо в классической ленте 1978 года, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Мне нужен был кто-то, кто смог бы передать величие Джор-Эла — того, каким мы его себе представляем. Кто-то, кто мог бы ступить по следам Марлона Брандо», — пояснил Ганн в интервью. По его словам, Купер идеально подошел под этот образ благодаря своему таланту и авторитету.

Ранее Ганн и Купер сотрудничали в трилогии «Стражи Галактики», где актер озвучивал Ракету. Их теплые отношения, сложившиеся за время съемок, сыграли свою роль и здесь: «Он мой друг. Мы постоянно на связи. Я его очень уважаю — и как актера, и как режиссера», — рассказал Ганн.

По словам режиссера, он просто позвонил Куперу и предложил: «Приезжай в Англию, мы снимем тебя в 3D, сделаем голограмму — ты сыграешь Джор-Эла».

В главных ролях «Супермена» — Дэвид Коренсвет и Николас Холт. Также в фильме снялись Рэйчел Броснахэн, Скайлер Гисондо, Энтони Карриган, Эди Гатеги, Нэйтан Филлион и Изабела Мерсед.

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