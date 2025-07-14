«Тунеядцев» вызывают в милицию повестками 4 14.07.2025, 15:27

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Это незаконно.

Милиция в Беларуси, продолжая «отрабатывать» граждан, попавших в списки «незанятых в экономике», перешла на новый уровень. На так называемые «групповые профилактические мероприятия» в РОВД, где безработных принуждают к официальному трудоустройству, стали вызывать не «уведомлениями о явке», как раньше, а конкретно повестками.

По крайней мере так поступают в ОВД администрации Центрального района Гомеля, рассказал «Флагштоку» житель областного центра и показал фото повестки. В ней указано, что гражданину необходимо явиться в РОВД в конкретные дату и время в качестве «профилактируемого лица».

Ниже прописаны последствия неявки. Утверждается, что в случае неявки может наступить административная ответственность по ст. 24.3 КоАП — Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Подчеркивается, что это «влечет наложение штрафа в размере от двух до ста базовых величин, или общественные работы, или административный арест».

Вероятно, форму повестки для вызова «тунеядцев» на «групповые профилактические мероприятия» милиция стала использовать для устрашения, запугивая административной ответственностью.

Но в статье КоАП речь идет о неповиновении законному распоряжению или требованию, а данное требование милиции незаконно. Силовики не имеют права вызывать гражданина повесткой только на том основании, что он является официально безработным.

Ранее «Гомельская вясна» разместила комментарий юристки, которая подчеркивала, что ни уголовный, ни административный кодексы не предусматривают ответственности за безработицу:

«Конституция гарантирует свободу труда. Вызывать человека в РОВД только потому, что он не работает, незаконно. Это превышение служебных полномочий».

Юристка объяснила, что сам факт безработицы не является правонарушением, что милиция может вызвать гражданина только в рамках административного или уголовного процесса и только через официальную повестку, а люди, которые зарегистрировались как безработные, должны выполнять требования центра занятости — но не РОВД.

Массовая «отработка» милицией тех граждан, которые попали в базу «незанятых в экономике», проводится с 1 апреля 2025 года МВД совместно с Комитетом по труду, занятости и соцзащите. Это происходит в рамках «Комплекса дополнительных мер по оказанию профилактического воздействия в отношении трудоспособных граждан, незанятых в экономике».

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