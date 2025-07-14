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Белорусских генералов заставили сдать нормативы

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  • 14.07.2025, 15:42
  • 5,890
Белорусских генералов заставили сдать нормативы
иллюстративное фото

Вольфович бодро отчитался: генералы и полковники бегают и подтягиваются как олимпийцы.

С руководителями белорусских силовых ведомств провели занятия по физической подготовке. Об итогах рассказал рассказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает БелТА.

По его словам, идея сдачи физо генералами принадлежит Александру Лукашенко. Реализация проекта была возложена на Совбез, офицеры которого также приняли участие.

В итоге физо сдавали все генералы и полковники, занимающие генеральские должности, из 11 силовых ведомств.

Результаты выше всяких похвал

Сдача нормативов проходила с привлечением специалистов Спортивного комитета Вооруженных Сил на базе Минского суворовского военного училища и Центрального дома офицеров.

Военнослужащим выполняли несколько видов упражнений. На выносливость сдавали бег на 500м или плавание на 100м.

Для проверки силы на выбор были классические подтягивания или комплексное силовое упражнение.

Вольфович заявил, что все проверяемые должностные лица показали только отличные и хорошие оценки.

«Ни одной неудовлетворительной и удовлетворительной оценки получено не было. При этом 70% отличных оценок и 30% - хороших», – привел цифры секретарь Совбеза.

Он подчеркнул, что занятия были проведены в соответствии с наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах, а там самые жесткие нормативы по сравнению с другими структурами военной организации государства.

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