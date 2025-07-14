Дочь олигарха Грефа отказалась от российского спортивного гражданства 7 14.07.2025, 15:56

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Ради карьеры в конном спорте.

Дочь главы Сбербанка Германа Грефа Мария отказалась от российского спортивного гражданства и подписала заявление о том, что не поддерживает войну в Украине, чтобы принять участие в международных соревнованиях по конному спорту, сообщили «Можем объяснить» осведомленные источники. В Международной федерации конного спорта (FEI) подтвердили, что разрешили живущей в Лондоне дочери главы Сбербанка участвовать в состязаниях. «Марии Греф был предоставлен нейтральный статус», — отметили там, добавив, что проверка 20-летней девушки не выявила никакой компрометирующей информации или сомнений в благонадежности.

Мария Греф — кандидат в мастера спорта по выездке. Она занималась конным спортом в элитном конном клубе «Отрада» в Подмосковье, рассказали источники «МО». Согласно базе данных Федерации конного спорта России (ФКСР), в 2024 году Мария активно участвовала в соревнованиях в категории юноши (до 18 лет) на коне по кличке Донт Гив Ап, которого также называли Гиви. По словам ее знакомых, 20-летняя Мария перевезла коня в Лондон, где живет и учится около двух лет. «Вывозить лошадей из России сейчас трудно и дорого, но возможно», — отметила одна из собеседниц издания.

При этом младшая сестра Марии Ева тоже занимается конным спортом. Помимо Гиви, семья Грефом владеет еще тремя лошадьми: Сан Боем, Сандросом Вэлтом и Голденом Авентуре. Гиви и Сан Бой официально записаны на жену Грефа Яну, Сандрос Вэлт — на самого Грефа, а последний — на спортсмена и бывшего владельца Алексея Колемасова. Стоимость Сан Боя и Сандрос Вэлта составляет 50 тыс. евро за каждого, а цена Голден Авентуре может достигать 200 тыс. евро, рассказывали ранее «Верстке» эксперты. По данным издания, содержание одной спортивной лошади в премиальном клубе в России обходится минимум в 1,425 млн руб. в год без учета выезда на соревнования и покупки амуниции для лошади и всадника.

Весной 2023 года FEI отказалась допускать до участия в международных соревнованиях российских и белорусских всадников, а также лошадей, владельцами которых являются граждане России. Однако осенью того же года это решение пересмотрели и разработали критерии, позволяющие отдельным спортсменам, лошадям и их владельцам участвовать в состязаниях. Согласно этим критериям, спортсмен не может быть связан контрактом с российскими или белорусскими вооруженными силами или ведомствами по национальной безопасности, а также не должен «активно поддерживать» войну в Украине. Спортсмен, пожелавший получить нейтральный статус, должен заполнить, подписать и отправить в FEI декларацию о том, что соответствует этим критериям. Всего по состоянию на конец июня FEI присвоила нейтральный статус 27 российским всадникам. Одна из них в разговоре с «МО» отметила, что это подразумевает запрет на выступление под российским флагом в том числе и на турнирах в России.

То, что дочь Грефа спокойно получила нейтральный статус, — баг санкционного режима, считает Илья Шуманов из «Трансперенси Интернешнл». «Санкции задумывались как удар по элитам — по их активам и образу жизни. Но на практике они часто влияют только формально. Герман Греф давно под санкциями, а его дочь Мария — без проблем тренирует дорогих лошадей и живет вполне себе обычной жизнью. Все по правилам: она не под санкциями, политических заявлений не делала, флаг России не поднимает, но в реальности продолжает пользоваться ресурсами, созданными за счет положения отца», — отметил Шуманов. По его словам, серьезной уязвимостью санкций остается то, что они не затрагивают родственников попавших в «черные списки» лиц.

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