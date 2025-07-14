Иран переоценил свои возможности 3 14.07.2025, 15:58

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Ядерная стратегия потерпела крах.

После удара Израиля по иранским ядерным объектам мировое сообщество снова заговорило о стремлении Тегерана к созданию ядерного оружия, пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

Однако факты указывают на более сложную стратегию. Иран стремился не к немедленному созданию бомбы, а к статусу «порогового ядерного государства», чтобы использовать это как рычаг давления в переговорах с США. С 2019 года, после выхода Вашингтона из ядерной сделки, Тегеран последовательно нарушал условия соглашения, рассчитывая вынудить американцев вернуться к переговорам.

К 2025 году ситуация стала критической: в октябре истекали ключевые ограничения, а европейские страны готовились активировать механизм восстановления санкций ООН. Это грозило дальнейшей изоляцией и внутренней нестабильностью. Иран увеличил запасы урана до более 400 кг, что теоретически достаточно для создания девяти боеголовок, и дал понять, что готов вернуться к условиям 2015 года, если санкции будут сняты.

Однако под давлением Израиля и американских «ястребов» администрация Трампа отказалась от компромисса и потребовала полного отказа от обогащения. Это разрушило перспективу сделки. Израильский удар, похоже, лишь откатил Иран по «ядерной шкале», но не устранил его потенциал.

Теперь Иран стоит перед выбором: капитуляция или радикализация. Усиление ястребов в Тегеране может подтолкнуть страну к полному выходу из ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) и созданию оружия — по примеру КНДР.

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