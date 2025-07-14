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Новые «игрушки» NASA для предстоящей миссии «Артемида»

  • 14.07.2025, 16:17
Новые «игрушки» NASA для предстоящей миссии «Артемида»

Американское агентство собирается исследовать недра Луны.

NASA объявило о выборе трех новых научных приборов для изучения южного полюса Луны в рамках предстоящей миссии «Артемида». Два из них будут установлены на новом лунном вездеходе, а третий — на спутнике, который будет вращаться вокруг Луны, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Сам аппарат напоминает внедорожник, он сможет перевозить двух астронавтов по лунной поверхности и работать в автономном режиме. Это будет первый луноход на спутнике Земли за последние 50 лет. Проекты вездеходов разрабатывают три частные компании: Intuitive Machines (Техас), Lunar Outpost (Колорадо) и Venturi Astrolab (Калифорния). NASA выберет один из них для демонстрационной миссии к концу 2025 года.

Что касается приборов:

— AIRES, инфракрасный спектрометр, будет анализировать отраженный солнечный свет, чтобы определить состав поверхности, включая наличие воды и других веществ.

L-MAPS, использует радиолокацию и температурные датчики для сканирования подповерхностных слоев Луны на глубину до 40 метров. Он поможет обнаружить подледные запасы воды и изучить структуру грунта.

UCIS-Moon, установленный на спутнике, обеспечит съемку поверхности Луны и поможет определить, как на нее влияет деятельность человека.

Эти инструменты не только помогут обеспечить безопасность астронавтов, но и сыграют ключевую роль в долгосрочном освоении Луны и подготовке к будущим миссиям на Марс.

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