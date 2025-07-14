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Возле трассы Киев-Одесса пронесся смерч

  • 14.07.2025, 16:39
  • 1,268
Возле трассы Киев-Одесса пронесся смерч

Редкое явление попало на видео.

В понедельник, 14 июля, над возле трассы Киев-Одесса заметили смерч. Видео необычного природного явления начали публиковать очевидцы в соцсетях, сообщает РБК-Украина.

По словам очевидцев, смерч бушевал в поле неподалеку дороги днем в Одесской области. На кадрах можно увидеть характерную темную воронку, которая вращалась вокруг земной поверхности, поднимая пыль и растительность.

Вихрь был четко виден с дороги, и наблюдался с нескольких километров.

Несмотря на угрожающий вид, смерч не коснулся населенных пунктов. По предварительно информации, он вызвал разрушения. Данных о пострадавших, пока не поступало.

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