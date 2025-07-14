Гарри Каспаров: Российская империя должна прекратить существование 1 14.07.2025, 16:34

1,668

Гарри Каспаров

Только тогда у россиян есть шанс на построение демократического государства.

Один из лидеров российской оппозиции, сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров призывает противников Путина сосредоточиться на помощи Украине. Об этом российский оппозиционный политик пишет в «Фейсбуке»:

— У партии «возвращения в Россию первым рейсом» наблюдаются тяжелые проблемы с пониманием действительности. Первым рейсом — куда возвращаться? Кто вы такие и с чем собираетесь приехать? С лекциями про демократию и подарками из Америки?

Совершенно очевидно, что если не станет Путина, то никаких шансов на то, что настанет Прекрасная Россия Будущего, нет. Страна неизбежно погрузится в пучину неопределенности. Там не будет никаких выборов, разнообразные бандиты всех уровней будут отстреливать друг друга и другими способами выяснять между собой отношения. Полагать, что вам в этой конструкции найдется место, — по меньшей мере самонадеянно. Если кто и вернется в Россию «первым рейсом», то это будут люди с автоматами и боевым опытом, которые умеют убивать и не имеют аллергии на кровь. Поверьте, рассказы про Прекрасную Россию Будущего эти люди слушать не станут.

Надо понимать, что именно все эти сказки привели нас в ситуацию, в которой мы находимся сегодня. Угроза фашизма в России возникла давно. Мы кричали об этом везде — никто не хотел слушать. Те, кто сегодня мечтают о «первом рейсе», называли нас городскими сумасшедшими и говорили, что в России идет процесс нормализации, уговаривали Запад не злить Путина, не помогать Украине, рассказывали байки про выборы в России и спящие институты.

Произносить публично подобную чушь сегодня стало совсем уж стыдно, но мы продолжаем слышать невнятное блеяние про борьбу с коррупцией. Российская коррупция помогает Украине: чем больше российские чинуши украдут, тем меньше ракет упадет на украинские детские площадки и больницы. Бороться с российской коррупцией сегодня — значит помогать Путину воевать и убивать.

Российская империя должна прекратить свое существование как политическое образование, и единственный шанс на это — освобождение всех оккупированных агрессором территорий и тотальный военный разгром. Только в этом случае у нас появится шанс построить на обломках империи свободное государство, которое не будет представлять угрозу всему человечеству — и в которое можно будет вернуться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com