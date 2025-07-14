Четыре года назад задержали Алеся Беляцкого и его коллег 1 14.07.2025, 16:50

В Вильнюсе прошла акция солидарности.

14 июля в центре Вильнюса прошла акция «Вясны» — в четвертую годовщину задержания их единомышленников и коллег: Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лабковича. В акции приняли участие представители правозащитного центра «Вясна», БАЖа, беларуские юристы, правозащитники и просто неравнодушные люди,сообўает «Салідарнасць».

Участники пикета вышли с плакатами политзаключенных правозащитников, помимо этого звучала звукозапись о судьбах председателя «Вясны» и Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича, юриста организации Владимира Лабковича и координаторки волонтерской службы Марфы Рабковой.

Участники пикета вышли с плакатами политзаключенных правозащитников, помимо этого звучала звукозапись о судьбах председателя «Вясны» и Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича, юриста организации Владимира Лабковича и координаторки волонтерской службы Марфы Рабковой.

Напомним, 14 июля 2021 года к Беляцкому, Стефановича и Лабковичу, а также другим правозащитникам из «Вясны» пришли с обысками. Правозащитников обвинили в «контрабанде» и «финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Позже «вясновцев» приговорили к жестоким срокам: Беляцкого — к 10 годам колонии, Стефановича — к 9, Лабковича — к 7. Ни один из них не признал вину ни по одной из предъявленных им статей. Позже правозащитников внесли в «список экстремистов».

Юрист и правозащитник «Вясны» Павел Сапелко отметил:

— Сегодня для нас еще один повод, чтобы напомнить общественности о том, что трое наших коллег: Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся в неволе. Марфа Рабкова была задержана раньше — она за решеткой уже почти пять лет.

По словам юриста, властям удалось отомстить этим людям за их активную правозащитную деятельность в Беларуси. Однако, если они думают, что таким образом могут остановить работу правозащитного сообщества, то это не так.

Правозащитница Елена Маслюкова отметила, что режим «держит в заложникам больше 1200 человек»:

— Але не толькі іх, а ўсю Беларусь. І мы сёння тут не толькі дзеля нашых сяброў і калег, а таксама дзеля ўсіх беларусаў.

На протяжении всей акции из динамика звучало «Свободу «Вясне», свободу политзаключенным!».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com