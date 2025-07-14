Четыре года назад задержали Алеся Беляцкого и его коллег

Четыре года назад задержали Алеся Беляцкого и его коллег1
- 14.07.2025, 16:50
В Вильнюсе прошла акция солидарности.
14 июля в центре Вильнюса прошла акция «Вясны» — в четвертую годовщину задержания их единомышленников и коллег: Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лабковича. В акции приняли участие представители правозащитного центра «Вясна», БАЖа, беларуские юристы, правозащитники и просто неравнодушные люди,сообўает «Салідарнасць».
Участники пикета вышли с плакатами политзаключенных правозащитников, помимо этого звучала звукозапись о судьбах председателя «Вясны» и Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича, юриста организации Владимира Лабковича и координаторки волонтерской службы Марфы Рабковой.
Участники пикета вышли с плакатами политзаключенных правозащитников, помимо этого звучала звукозапись о судьбах председателя «Вясны» и Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича, юриста организации Владимира Лабковича и координаторки волонтерской службы Марфы Рабковой.
Напомним, 14 июля 2021 года к Беляцкому, Стефановича и Лабковичу, а также другим правозащитникам из «Вясны» пришли с обысками. Правозащитников обвинили в «контрабанде» и «финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».
Позже «вясновцев» приговорили к жестоким срокам: Беляцкого — к 10 годам колонии, Стефановича — к 9, Лабковича — к 7. Ни один из них не признал вину ни по одной из предъявленных им статей. Позже правозащитников внесли в «список экстремистов».
Юрист и правозащитник «Вясны» Павел Сапелко отметил:
— Сегодня для нас еще один повод, чтобы напомнить общественности о том, что трое наших коллег: Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся в неволе. Марфа Рабкова была задержана раньше — она за решеткой уже почти пять лет.
@gazetaby Четыре года назад з*держали правозащитника Алеся Беляцкого и его коллег по «Вясне». В последнем слове на сydе Беляцкий призвал властей к диалогу ради национального примирения, однако режим не хочет слышать Нобелевского лауреата: #беларусьсейчас #беларусьсегодня #беларусьновости #беларусь2025 #новостибеларуси #белтикток #медыясалідарнасць #gazetaby ♬ оригинальный звук - Салідарнасць
По словам юриста, властям удалось отомстить этим людям за их активную правозащитную деятельность в Беларуси. Однако, если они думают, что таким образом могут остановить работу правозащитного сообщества, то это не так.
Правозащитница Елена Маслюкова отметила, что режим «держит в заложникам больше 1200 человек»:
— Але не толькі іх, а ўсю Беларусь. І мы сёння тут не толькі дзеля нашых сяброў і калег, а таксама дзеля ўсіх беларусаў.
На протяжении всей акции из динамика звучало «Свободу «Вясне», свободу политзаключенным!».