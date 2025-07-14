Россияне до сих пор не убрали обломки бомбардировщиков после операции «Паутина» 1 14.07.2025, 17:03

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Также оккупанты бросили авиабазу в Джанкое.

Служба безопасности Украины провела спецоперацию «Паутина» еще 1 июня. Тем не менее россияне до сих пор не убрали остатки некоторых самолетов, по которым был нанесен удар. Об этом пишет Defense Express со ссылкой на OSINT-аналитика Tatarigami, который опубликовал спутниковые снимки российских авиабаз.

Отмечается, что на авиабазе «Белая» в Иркутской области все еще есть остатки самолетов Ту-95МС и Ту-22М3. В издании подчеркнули, что пока неизвестно, почему россияне не убрали их.

Журналисты напомнили, что именно удар по авиабазе «Белая» оказался самым результативным в рамках «Паутины». В результате атаки было поражено четыре Ту-95МС и около семи Ту-22М3.

Помимо этого остатки стратегических бомбардировщиков замечены на авиабазе «Оленья». Также в издании обратили внимание на то, что ни на одной из российских авиабаз стратегической авиации не замечено прогресса в создании укрытий для защиты самолетов.

Тем не менее на авиабазе тактической авиации «Халино» под Курском находится на финальных этапах строительство 10 укрытий с грунтовой насыпью, 12 без грунтовой и еще 8 дополнительных ангаров, добавили в издании. Расстояние от этого объекта до границы с Украиной составляет всего 110 км.

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